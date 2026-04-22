МВР + служебен кабинет = срив на ДПС в "нетрадиционните" за партията райони (СНИМКИ)

22 април 2026, 9:33 часа
Движението за права и свободи (ДПС) регистрира най-слабия си резултат от повече от десетилетие, както като брой гласове, така и като дял. Данните от изборите очертават и друга тенденция - партията губи значителна част от подкрепата си в т.нар. „нетрадиционни“ за нея региони, сочат данните в платформата Отворен парламент, част от инициативите на Институт за развитие на публичната среда.

Сериозен спад се наблюдава във Видин, Враца и Монтана, където ДПС губи близо 14 хил. гласа спрямо 2024 г. Това представлява почти двукратно намаление на подкрепата. В същото време в традиционните си бастиони партията частично възстановява позиции след разцеплението през 2024 г.

През 2013 г., резултатът ѝ беше малко над 400 хил. гласа (11.3%), а на вота през 2023 г. партията получи 348 хил. гласа (13.75%).

През 2024 г. формацията се разцепи и на изборите през октомври се яви като ДПС-Ново начало (фракция около Делян Пеевски) и Алианс за права и свободи (останалите съмишленици на Ахмед Доган). Въпреки разцеплението ДПС-Ново начало в голяма степен запази позициите на партията, като през октомври 2024 г. самостоятелно успя да привлече 281 хил. гласа (11.51%). АПС пък получи 182 хил. гласа. (или 7.49%).

Динамиката в гласовете на ДПС за последните тринадесет години може да проследите в следващата графика:

* Резултатите от октомври 2024 г. са само за фракцията около Делян Пеевски – ДПС-Ново начало. Получените гласове от АПС през октомври 2024 г. са 182 254.

От графиката се вижда, че общият брой гласове на ДПС на вота преди няколко дни е най-ниският от началото на разглеждания период. Резултатът на формацията и в проценти поставя негативен рекорд.

Мандатите на Движението логично следват динамиката на гласовете през годините и варират между 26 (през 2017 г.) и според прогнозите вече 21 в новото 52-о Народното събрание.

Как се променят гласовете на ДПС по райони?

Данните за страната показват, че ДПС е загубило най-много гласове спрямо октомври 2024 година от Варна – със 7086 по-малко, Благоевград – със 6800 по-малко и Пазарджик – със 6245 по-малко. В районите Кърджали, Разград и Силистра пък бележи ръст. Той обаче се дължи и на факта, че на изборите през октомври 2024 година в тези райони беше и най-ожесточената борба между двете фракции – ДПС-Ново начало и АПС, където втората събра сериозна подкрепа. Част от тези гласове очевидно са се върнали към „марката” ДПС на изборите на 19-и април.

Специално внимание заслужават и районите Видин, Враца и Монтана, които са „нетрадиционни” за ДПС. В тях обаче в продължение на години се наблюдаваше устойчив ръст в подкрепата за формацията. Този път там има сериозен спад. В тези райони формацията губи почти 14 хил. гласа, от които 6 хил. само от Монтана. По този начин подкрепата за ДПС е намаляла почти наполовина спрямо 2024 г.

Резултатите от изборите на 19 април 2026 г. показват, че за първи път от повече от десетилетие ДПС регистрира най-нисък резултат не само като абсолютен брой гласове, но и като дял.

Данните показват, че в традиционните за ДПС региони, част от избирателите отново се консолидират около партията, след като гласовете им бяха разделени между Ново начало и АПС през октомври 2024 г. Разширеният през 2024-а година периферен вот обаче се свива значително. Така година и половина след като Ахмед Доган заръча на Делян Пеевски да разширява „партийното строителство в нетрадиционните райони” и след временния успех на ДПС-Ново начало в края на 2024 г., подкрепата в тях намалява почти два пъти.

Оказва се, че след изборите в неделя, ДПС, както и повечето формации от 51-то Народно събрание, губят значителна част от подкрепата си, след появата на Прогресивна България.

Ивайло Илиев
ДПС Делян Пеевски предсрочни парламентарни избори предсрочни парламентарни избори 2026 52 Народно събрание
