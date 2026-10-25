МВР не видя сериозни опити за купуване на гласове

Изборите за президент преминаха спокойно, без сериозни опити за купуване на гласове и манипулиране на вота. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на пресконференция след края на изборния ден.

По думите му МВР не е било залято от сигнали за нарушения, а проведените избори са показали, че в България е възможно гласуването да протича по демократичен начин и без познатите от миналото порочни практики.

Демерджиев отбеляза, че повече опити за изборни нарушения са регистрирани в населени места, където президентският вот се е провеждал едновременно с частични местни избори за кметове. Той посочи също, че изборите са опровергали твърденията, че гласуването изцяло с машини не може да бъде организирано успешно. Още: "Силен звучен шамар за Радев": Политолог препоръчва на кандидатите да звънят на Борисов преди балотажа

Над 17 000 полицаи охраняваха изборния ден

И.д. главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че в охраната на изборите са участвали над 17 000 служители на вътрешното министерство. Те са осигурявали сигурността на повече от 12 000 избирателни секции.

Николов определи вота като най-спокойния в своята 25-годишна професионална кариера.

По думите му най-много сигнали за изборни нарушения в изборния ден са постъпили от Северозападна България и област Бургас. Още: Първа реакция от ГЕРБ: Гръмотевичен срив на Радев и ПБ

Общо шест досъдебни производства са образувани през деня, като две от тях са бързи. Въпреки отчетените сигнали и започнатите производства, ръководството на МВР определи изборния ден като спокоен и без сериозни опити за манипулиране на резултатите.