На Архангелова задушница Радев разкри ще направи ли собствена партия

Хората настояват навсякъде. Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия. "Движение Трети март", "Движението за президентска република" и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Така президентът Румен Радев отговори на въпрос дали ще направи собствена партия. Той участва във военен ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница.

"Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията", добави той.

За Бюджет 2026 и "Лукойл"

Радев не пожела да коментира бюджета за 2026 г. и заяви, че иска да види реалните цифри, но добави, че "някои неща говорят сами за себе си". "Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи", каза той.

"Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентният доклад, а с мълчание и свити платна - срока за внасяне на бюджета. Това издава, че задачата да се прикрие голямата дупка в бюджета и да се сведе явно с много гимнастика до 3% явно е изключително сложно, защото всички знаят, че дефицита е доста над тези 3%", уточни президентът.

По отношение на спрения износ на горива и по казуса с "Лукойл" Радев каза, че това е необходима превантивна мярка, която е закъсняла. "Най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия", каза той. ОЩЕ: Министърът на икономиката: Няма недостиг на гориво в България