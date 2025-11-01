Войната в Украйна:

На Архангелова задушница Радев разкри ще направи ли собствена партия

01 ноември 2025, 09:36 часа 273 прочитания 0 коментара
На Архангелова задушница Радев разкри ще направи ли собствена партия

Хората настояват навсякъде. Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия. "Движение Трети март", "Движението за президентска република" и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Така президентът Румен Радев отговори на въпрос дали ще направи собствена партия. Той участва във военен ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница.

"Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията", добави той.

ОЩЕ: Прогноза: Мнозинството държи властта поне до президентския вот, за да може Радев да атакува след края на мандата си

За Бюджет 2026 и "Лукойл"

Радев не пожела да коментира бюджета за 2026 г. и заяви, че иска да види реалните цифри, но добави, че "някои неща говорят сами за себе си". "Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи", каза той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Икономист: Най-големият риск за Бюджет 2026 е свързан с „Лукойл“

"Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентният доклад, а с мълчание и свити платна - срока за внасяне на бюджета. Това издава, че задачата да се прикрие голямата дупка в бюджета и да се сведе явно с много гимнастика до 3% явно е изключително сложно, защото всички знаят, че дефицита е доста над тези 3%", уточни президентът.

По отношение на спрения износ на горива и по казуса с "Лукойл" Радев каза, че това е необходима превантивна мярка, която е закъсняла. "Най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия", каза той. ОЩЕ: Министърът на икономиката: Няма недостиг на гориво в България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Горива Лукойл партия Румен Радев Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес