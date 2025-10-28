Прогноза: Мнозинството държи властта поне до президентския вот, за да може Радев да атакува след края на мандата си

"Ще се прави всичко възможно да се удържи мнозинството през следващата една година, след това Радев вече няма да може да атакува от позицията си на държавен глава. Символична репресия над Радев е лош ход за мнозинството - биха спечелили с мечешка прегръдка." Това анализира политологът и социолог в Изследователски център TREND Димитър Ганев пред "24 часа".

По думите му възможността от нов политически проект на президента Радев води и до много по-силна спойка на управляващата коалиция. "Без съмнение там си дават сметка как едни предсрочни парламентарни избори биха ги поставили в далеч по-лоша ситуация при излизане на Радев. В този смисъл сянката на президента действа сплотяващо на коалицията. Никой не смее да си помисли за парламентарни избори поне до президентските. И според мен ще се прави всичко възможно да се удържи мнозинството през следващата една година, до президентските избори в края на октомври 2026 г. Тогава Румен Радев вече няма да може да атакува от позицията си на държавен глава. Така че предсрочни парламентарни избори не са опция нито за опозицията, нито за управляващите", обясни той.

Още: "Видя се, че мнението на лидера на ГЕРБ на практика няма значение": Румяна Бъчварова с критики

Според Ганев за държавният глава предсрочни парламентарни избори сега биха дали най-добрата възможност и най-точен момент да атакува партийния терен, но част от електоралния потенциал на тази евентуална нова формация всъщност се намира сред опозиционните партии. "И когато става дума за партии като “Меч”, “Величие”, които са между 4 до 6%, това може да е смъртна заплаха за тях. “Възраждане” също не може да не пострада от подобен проект. ПП-ДБ има своя общност, на която може да разчита, но това не означава, че президентът няма да вземе и част от техния електорат", прогнозира той.

Снимка: Actualno.com

Още: "Не сме предали Киселова". Да, само нея не сте, другари

Трусовете във властта

По повод т.нар. преформатиране на властта, което явно завърши безславно и безрезултатно, Ганев обясни, че явно управляващите пазят коза "смяна на министри" за момент, когато се появи по-сериозно обществено напрежение.

"Борисов поиска някакъв рестарт. Първият вариант - предсрочни парламентарни избори. Обясних защо този сценарий не се случи и няма изгледи да се случи. Вторият - преформатиране, тоест нов тип коалиционни отношения. При такъв тип управляващо мнозинство обаче това крие много рискове заради потенциално напрежение в другите партньори. Видя се, че такова се е създало. Само припомням, че последният опит за преформатиране на кабинет беше при правителството на сглобката и видяхме как завърши той. В началото на 2024 г. трябваше да има ротация на министър-председателите и преформатиране на управлението, това катастрофира и доведе до предсрочни парламентарни избори. Сега очевидно управляващата коалиция предпочете да не отива в тази рискова ситуация.

Още: Радев: Официализирана бе коалицията „Магнитски“

Третият вариант бе някакви промени в кадровия състав. Борисов изрази недоволство от някои министри. Но и тук има проблеми, защото става дума и за министри, които са квота на коалиционни партньори. До смяна на министри по принцип се прибягва, когато има силно социално напрежение с идеята то да се отпуши. Сега такава ситуация нямаше и според мен в коалиционният съвет са преценили да изчакат за период, когато се появи по-сериозно социално напрежение. Такова ще има без съмнение и заради бюджета, и заради зимните месеци, и заради еврото", подчерта още Ганев.

Според него договорената ротация единствено на председателя на Народното събрание в момента е знак, че това явно е преценка за единствената възможност, която не крие рискове от дестабилизация на коалицията.

Още: Пеевски вдигна топката, а Радев я отигра: Тихомир Безлов обяснява как (ВИДЕО)