19 септември 2025, 22:31 часа 401 прочитания 0 коментара
На Деня на независимостта: ПП с шествие във Варна срещу "завладяната от Делян Пеевски държава"

Продължаваме промяната“ организира нов протест срещу Делян Пеевски и в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев. Той ще се проведе навръх Деня на независимостта на България.

„В понеделник, 22 септември, от 18:30 часа в посока площад „Независимост“ и Съдебната палата от Червения площад във Варна ще потегли протестно шествие срещу завладяната от Делян Славчев Пеевски държава. Депутатът, който ще прави държава по негов облик и подобие, с главно „Д“ като Делян, разкри истинската си същност. Пазен от килъри в черни очила и с пяна на уста, той обясни, че ще приключи най-голямата опозиционна партия в България. Може би физически, съдейки по необуздания му гняв“, пишат от „Продължаваме промяната“.

Според тях това шествие не е нито на опозицията, нито на която и да е партия, а на българите. „Няма да позволим нашата България с главно „Б“ да се превърне в Деляндия на Пеевски!, Даваме решителен отпор на самозабравилия се корпулент и неговите пипала, които са проникнали във всички български институции, оплели хората в интриги и зависимости и уплашили дори съда – последния стълб на нашата държавност“, категорични са от ПП.

