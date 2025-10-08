"На килимчето през Пеевски и ДАНС": Бивш министър обясни проблема със законодателството за "Лукойл" (ВИДЕО)

"Ако имаме един нормален инвеститор, той първо трябва да мине на килимчето, през Пеевски, през ДАНС и ако те му разрешат, тогава ще почне целият процес". Това каза бившият министър на икономиката и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Богдан Богданов пред медиите в парламента във връзка със промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се предлага през ДАНС да минава одобрението на продажбата на "Лукойл".

Той обърна внимание, че с този закон се заобикаля и европейски регамент.

"Беше абсолютно скандално на комисията по енергетика и на комисията по икономическа политика и иновации, свикани в последната минута за едни законодателни помени, които са внесени 30 минути след края на работния ден на Народното събрание", каза Богданов.

Механизмът за съгласуване досега

Мирчев обърна внимание, че има изземване на механизма със съгласуване на няколко процедури.

"В момента има четири степенен контрол. Ако имаме инвеститор - той минава през 4 етапа на одобрение, включително през ЕК. Сега те казват, че няма да правим този контрол, а нов. Ако не каже ДАНС, че този инвеститор е добър, няма да започне проедурата с който и да е инвеститор", обясни Богданов.

Той посочи, че ДАНс и сега е част от този междуведомствен съвет. ОЩЕ: Управляващите с идея: "Лукойл" да се продава само с решение на кабинета и ДАНС