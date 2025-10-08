Войната в Украйна:

Управляващите с идея: "Лукойл" да се продава само с решение на кабинета и ДАНС

08 октомври 2025, 13:31 часа 356 прочитания 0 коментара
Активите на "Лукойл" в България ще могат да бъдат продавани или прехвърляни само след предварително одобрение от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и с решение на Министерския съвет. Това предвиждат промени в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени в Народното събрание на 7 октомври от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов ("ДПС–Ново начало"), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН).

Още днес (8 октомври) енергийната и икономическата комисия в набързо приеха законопроекта. Съвместното заседание беше свикано по спешност в почивката на пленарното заседание.

Според законопроекта, всички сделки с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл–България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД ще могат да се извършват само след писмено становище на ДАНС и след решение на Министерския съвет. Ако подобни сделки бъдат сключени без правителствено одобрение, те ще се считат за нищожни. Още: Радостин Василев: Пеевски иска да сложи ръка върху бъдеща сделка на "Лукойл"

Контролът ще обхваща и разпоредителни сделки с недвижими имоти и движими вещи, включително оборудване и съоръжения, предназначени за преработка, транспорт или продажба на нефт и нефтопродукти. Така държавата ще упражнява надзор върху всяка промяна в собствеността на стратегически енергийни активи. 

Аргументите

В мотивите  вносителите посочват, че "Лукойл" е изградил значителна мрежа от икономически субекти в България, които имат структуроопределящо значение за пазара на нефт и нефтени продукти. Според тях, въпреки че страната вече е постигнала пълна диверсификация на доставките и не разчита на руски нефт, собствеността на рафинерията в Бургас остава "отворен риск за националната сигурност" и изисква механизми за защита на държавния и съюзническия интерес. Още: "Лукойл" е ключът към договорките между Борисов и хора на Тръмп": Румяна Коларова пред Actualno (ВИДЕО)

"Двойният контрол чрез становище на ДАНС и решение на Министерския съвет ще позволи да се избегнат грешки от миналото, когато рафинерията е продадена на Лукойл ОАО само със становище на НСС, което е променяно няколко пъти по неясни подбуди", се казва в проекта. 

В предварителната оценка на въздействието е отбелязано, че приемането на законопроекта няма да наложи значителни административни промени и няма да доведе до допълнителна тежест за бизнеса или гражданите. Не се въвеждат нови такси или изисквания към стопанските субекти. Още: "Да направят проверка за предполагаем картел": Пеевски поиска проверка на "Лукойл"

Ивайло Анев
