Наистина ли Бойко Борисов купува бензиностанциите "Газпром" чрез свой братовчед?

Проруската партия "Възраждане" обяви вчера (15 август) в прессъобщение до медиите, че придобиването на бензиностанциите "Газпром" в България е свързано косвено с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов чрез негов роднина. "Бойко Борисов си купува "Газпром", очевидно прави "бензиностанция за хората", пишат от формацията на Костадин Костадинов, като това заглавие се появи и в няколко медии. Actualno.com вече писа за готвената сделка, но въпреки това решихме да проверим достоверността на информацията.

Сделката за "НИС Петрол"

На 11 август компанията "Уни енерджи" е внесла в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) заявление за придобиване на "НИС Петрол" – дружеството, което управлява бензиностанциите под марката "Газпром" у нас. Още: Задава ли се конфликт между Борисов и Пеевски: Какви са условията и кога? (ВИДЕО)

"НИС Петрол" е създадена през 2011 г. и притежава 23 обекта, петролна база в Костинброд и 12 допълнителни терена. Руската "Газпром нефт" развива бизнеса в България чрез сръбското си дружество NIS, но след санкции от САЩ през януари 2024 г. компанията трябва да продаде активите си.

Кой е купувачът?

Мажоритарен собственик на "Уни енерджи" с 55% е Ивайло Константинов – бивш депутат от ГЕРБ и бивш собственик на автобусната компания "Юнион Ивкони". В момента Константинов е лидер на партията в града. Той вече развива верига бензиностанции под марката Avia, а след придобиването на "НИС Петрол" планира да обедини обектите под този бранд и да изгради мрежа от над 40 бензиностанции.

Миноритарният дял от 45% принадлежи на фирмата "ВИП стейшън", еднолична собственост на черногорския гражданин Ранко Клачар. Компанията влиза в "Уни енерджи" на 13 юни 2024 г., но "Възраждане" пише, че това се случва "малко преди старта на процедурата по сделката за "Газпром". Дали повече от 1 година е "малко" - оставяме на читателите да преценят.

Къде е връзката с "братовчеда Ради"

Според "Възраждане" Ранко Клачар е съдружник в друго, несвързано с "Уни енерджи" дружество с Радослав Венциславов Иванов – известен като "братовчеда Ради". Иванов е сочен от партията като роднина на Бойко Борисов и е бивш собственик и управител на охранителната фирма "Ипон 1", основана от Борисов през 90-те. Още: Ефект "САЩ": Бензиностанциите на "Газпром" си тръгват от България

"Бензиностанция за хората" - също като "Магазини за хората", е поредният проект на управляващите за запълване на собствените им джобове и облагодетелстването им. "Братовчедът Ради" пое целия бизнес на Борисов, след като той стана кмет на София. Свързва се и с няколко заменки с общината на терени в столичния квартал "Люлин", които изглеждат съмнителни", пишат от партията на Костадин Костадинов.

Връзката между Клачар и Иванов обаче е извън компанията, която участва в сделката за "Газпром", и няма потвърдени данни, че Борисов или негови близки имат участие в "Уни енерджи" или финансирането на придобиването.