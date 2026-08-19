Накъде е летял руският самолет, преминал над цяла България: Намесиха база на руското разузнаване на Балканите в Ниш

Прелетелият руски правителствен самолет прелетя над България в посока Сърбия в сряда вечер веднага повдигна редица въпроси в общественото пространство. Бившият председател на комисията по отбрана в Народното събрание и депутат от ГЕРБ Христо Гаджев написа, че вероятната дестинация на самолета е руско-сръбският център в Ниш, който от години се спряга за централа на руската разузнавателна общност на Балканите.

"Това е в нарушение на санкциите на ЕС. На руски самолети е забранено да прелитат, излитат или кацат на територия на ЕС. Освен разбира се, ако в София министърът на външните работи не е дала изрично разрешение. Много интересно с какви мотиви", пише още Гаджев.

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Припомняме, че летателният апарат е навлязъл в България откъм Черно море и се e отправил в посока запад. От МВнР съобщиха, че полетът на машината, която се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Тя е на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация.

Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна, във връзка с пожарите в Сърбия. При подготовката на полета от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи в съответствие с установения ред. Става дума за самолет „Илюшин Ил-76“. Той е кацнал в 20:20 ч. местно време на летище „Константин Велики“ в Ниш, съобщи сръбската медия. От МВнР потвърдиха, че самолетът ИЛ-76 е преминал през българското въздушно пространство в интервала 20:14 ч. до 21:05 ч. и е кацнал на летището в Ниш.

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