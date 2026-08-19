Радар за икономика: Най-важните новини на 19 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 19 август 2026 г.

Ниското ниво на река Дунав блокира тонове зърно в складовете

Рекордно ниското ниво на река Дунав спря корабоплаването и остави тонове земеделска продукция нереализирана. "Над 90% от произведеното зърно тази година остава в складовете на земеделските стопанства и по площадките на открито", каза председателят на Видинския съюз на зърнопроизводителите Жечко Андрейнски в ефира на Нова телевизия.

Още: Ниското ниво на река Дунав блокира тонове зърно в складовете

Годишната инфлация в еврозоната нараства, България остава в топ 3

Годишната инфлация в България, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се е забавила до 4,4 на сто през юли 2026 г., сочат ревизирани данни на Евростат, публикувани днес, 19 август, на страницата на статистическата служба на ЕС. Ревизираната оценка е над предварителната ѝ прогноза, публикувана в края на юли, за годишен ръст на цените в страната ни през миналия месец от 4,1 на сто.

Още: Годишната инфлация в еврозоната нараства, България остава в топ 3

От два месеца не е имало такъв курс на еврото спрямо долара

След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, курсът започна да пада надолу, но все пак не слиза под психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам. Нещо повече - на 17 август единната европейска валута регистрира пак най-високо равнище за последния месец, след което смени няколко пъти посоката, за да стигне до курс, невиждан от 16 юни насам, когато се равняваше на над 1,16 долара.

Още: От два месеца не е имало такъв курс на еврото спрямо долара

Отворен ли е Ормуз? Липсата на отговор качи цената на петрола до най-високи месечни нива

Снимка: Getty Images

Цените на петрола отбелязаха леко повишение в началото на търговията в сряда, 19 август, като се покачиха за четвърти пореден ден на фона на несигурността относно доставките. Инвеститорите преценяват противоречивите съобщения от Техеран и Вашингтон относно това дали Ормузкият проток е отворен за кораби. Така фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха до 91,50 долара към момента на публикуване на материала, докато фючърсите на американския суров петрол WTI отбелязаха ръст до 85,37 долара за барел.

Още: Отворен ли е Ормуз? Липсата на отговор качи цената на петрола до най-високи месечни нива

Гаранция за розовото масло и помощ за 50 000 земеделци: Добри новини от Абровски (ВИДЕО)

Земеделският министър Пламен Абровски се похвали с две изключително важни решения на правителството, които са в много голяма подкрепа на българското земеделие. Едното е свързано с подпомагане на 50 000 земеделски производители, а другото с гаранция за произхода за българското розово масло, каквато доскоро не е имало Това стана ясно по време на брифинг след заседание на Министерски съвет.

Още: Гаранция за розовото масло и помощ за 50 000 земеделци: Добри новини от Абровски (ВИДЕО)

Икономическият съветник на Путин: Вземи спестяванията на руснаците, иначе край с икономиката

Руският диктатор Владимир Путин е бил предупреден, че почти всички икономически ресурси на Руската федерация са изчерпани и за да може руската икономика да оцелее, трябва да бъдат национализирани депозитите на обикновените граждани. Руската икономика почти напълно е изчерпала ресурсите, които са ѝ позволили да расте през последните години. До това заключение стигнаха анализатори от Междусекторния експертен център "Трети Рим", чийто академичен директор е икономическият съветник на Владимир Путин Максим Орешкин. Заключението се намира в доклад, подготвен за заседание на Президентския съвет за стратегическо развитие и национални проекти на Русия. Цитати от документа има в руските издания РБК, "Експерт" и The Bell, предава руската опозиционна медия The Moscow Times.

Още: Икономическият съветник на Путин: Вземи спестяванията на руснаците, иначе край с икономиката