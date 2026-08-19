След десетилетия чакане: Български стадион получава нов живот с 38 млн. лева

Стадион "Панайот Волов" в Шумен ще бъде изцяло реконструиран, след като Община Шумен подписа договор за проектиране, строителство и авторски надзор на стойност близо 38 млн. лева. Проектът предвижда пълно обновяване на едно от най-старите съоръжения за спорт в града и е сред най-мащабните инвестиции в спортна инфраструктура в региона.

Шумен най-после ще има модернизиран стадион за футбол и лека атлетика

Договорът е сключен с ДЗЗД "Волов", в което влизат "Автомагистрали – Черно море" като водещ партньор и "Планекс Варна". Предстои цялостна реконструкция на стадиона, който трябва да придобие съвременен облик и да отговаря на по-високи изисквания за провеждане на спортни събития.

Проектът включва обновяване на футболното игрище, лекоатлетическата писта и зоните за различните лекоатлетически дисциплини. Ще бъде реконструирана и северната трибуна, а източната и западната трибуна ще бъдат изградени наново.

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Предвидено е още изграждането на ново осветление и обновяване на прилежащата инфраструктура около съоръжението. Така стадионът трябва да се превърне в пълноценен спортен комплекс, който да може да приема футболни и лекоатлетически състезания на по-високо ниво.

Историята на съоръжението започва още през периода 1950–1955 г., когато е построен стадионът. Идеята за цялостната му реконструкция обаче е много по-нова – идеен проект е представен през 2019 г., а първите дейности по обновяването започват през 2020 г.

През 2024 г. проектът е включен в Инвестиционната програма за общински проекти, а през юни 2025 г. е подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансирането му.

С подписването на договора през август 2026 г. реконструкцията вече влиза в реална фаза. След завършването ѝ Шумен ще разполага с модернизиран стадион, предназначен както за футбол, така и за лека атлетика.

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