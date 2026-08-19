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Още един български стадион чака своята голяма промяна

19 август 2026, 23:54 часа 748 прочитания 0 коментара

Стадион "Горубсо" в Кърджали е на път да получи изцяло нов облик, след като Община Кърджали обяви обществена поръчка за изграждането на нов спортен комплекс чрез реконструкция на съществуващото съоръжение. Проектът е разделен на два етапа и включва нови спортни площадки, обслужваща сграда, трибуна, паркинг и последващо цялостно обновяване на стадиона.

Реконструират стадион "Горубсо" в Кърджали

Обществената поръчка е публикувана на 28 юли, а крайният срок за подаване на оферти е 24 август. Прогнозната стойност е 991 339 евро, като първият етап предвижда реалното изграждане на част от новия комплекс.

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стадион Горубсо

В него е включена монолитна едноетажна обслужваща сграда със съблекални, санитарни помещения, стаи за треньори, съдии и медицинско обслужване. Предвидена е и частично покрита стоманобетонна трибуна с капацитет до 250 седящи места.

Проектът включва още две тренировъчни спортни площадки за минифутбол с изкуствена настилка, ограда, дренаж и осветление. Ще бъде изграден и паркинг, включително места за хора с увреждания и автобуси.

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Вторият етап е по-мащабният и предвижда реконструкцията на самия стадион, спортни площадки, ограда и подпорни стени. Неговото изпълнение е обвързано с осигуряването на необходимото финансиране.

"Горубсо" има своята роля в спортния живот на Кърджали, като и през тази година съоръжението продължава да приема футболни събития. През май там се проведе международният детски турнир Paradise Cup с участието на отбори от България, Гърция и Турция.

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спортни съоръжения спортна инфраструктура
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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