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Един от големите фаворити в Ла Лига потрепери срещу новак на старта на сезона

20 август 2026, 0:25 часа 604 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Един от големите фаворити в Ла Лига потрепери срещу новак на старта на сезона

Атлетико Мадрид започна новия сезон в Ла Лига с победа, но трябваше да чака до последните 20 минути, за да пречупи завърналия се в елита отбор на Малага. "Дюшекчиите" спечелиха с 2:0 на "Метрополитано" в мач, който дълго време не намираше своя герой, преди индивидуалната класа на Лий Кан-ин и Алекс Баена да реши всичко.

Атлетико Мадрид победи Малага в Ла Лига

Диего Симеоне започна двубоя с няколко промени и даде шанс на част от младите си футболисти, докато новите попълнения също попаднаха във фокуса. Въпреки превъзходството си Атлетико не успяваше да намери пролука в добре подредената защита на Малага. След почивката обаче домакините вдигнаха оборотите и постепенно започнаха да притискат съперника.

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Атлетико Мадрид

В 70-ата минута новото попълнение Лий Кан-ин откри резултата. Южнокореецът получи възможност да стреля с левия крак и не остави шансове на вратаря на Малага, превръщайки дебюта си за Атлетико в специален момент. Малага не успя да отговори, а в 85-ата минута Атлетико сложи точка на спора. Алекс Баена изпълни великолепно пряк свободен удар и прати топката в мрежата, оформяйки крайното 2:0.

Така "дюшекчиите" започнаха сезона с три точки и отново ще се опитат да се превърнат в претендент за титлата, към която посягат най-вече колосите Барселона и Реал Мадрид.

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Атлетико Мадрид Малага Ла лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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