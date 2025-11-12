Любопитно:

12 ноември 2025, 13:02 часа 172 прочитания 0 коментара
"Наложително е да влезе възрастен в стаята": Василев за бюджета и диалога със синдикати и работодатели

"Очевидно е наложително да влезе възрастен в стаята и да започне нормален диалог", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка със Закона за държавния бюджет за 2026 г. и диалога със социалните партньори. По думите му политическата нестабилност не е нещо ново, но въпреки това "такова чудо" и "такъв счупен диалог" не е имало.

"Правителството се крие една седмица и не може да ги събере на една и съща маса синдикати и работодатели, финансовият министър да не излезе да си обясни бюджета - такова нещо не е било", смята още Василев. 

Крайно време е за ред

"Днес в 16 ч. ще се проведе извънредна комисия по бюджет и финанси, на която сме поканили синдикатите и работодателите. Потвърдили са и от двете страни, че ще присъстват на комисията. Крайно време е да спре политизирането на въпроса, да спрат непохватните и непремерени и силно хаотични действия по тази тема", смята Василев. 

По думите му трябва да се стигне до съгласие за бюджет, който не натоварва бизнеса и гражданите с допълнителни данъци и осигуровки, като целта на тази комисия е да се чуят мнението на бизнеса и синдикатите.

Данъците 

Бившият финансов министър смята, че този бюджет предвижда най-голямото увеличение на данъци от 1996 г.

"Спомняте си колко атаки имаше, че се водела лява политика последните години - никой не си позволи да вдигне данъците, въпреки кризите. Сега виждаме дясната партия ГЕРБ как прави най-голямото увеличение на данъците от Жан Виденов насам", посочи още Василев. ОЩЕ: Бюджет 2026: Как тълкувате разходите за бизнеса и държавните служители? Анкетата на Actualno.com

