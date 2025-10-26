Войната в Украйна:

Назарян на контра на Борисов: Нямало министерства на концесия

26 октомври 2025, 10:07 часа 369 прочитания 0 коментара
Назарян на контра на Борисов: Нямало министерства на концесия

"ИТН, "ДПС-Ново начало" нямат против ротацията на председател на Народното събрание, чакаме БСП". Това обяви зам.-председателят на ГЕРБ Рая Назарян по повод преформатирането на властта, обобщено с думите на президента Румен Радев за настъпилото "ново начало в ГЕРБ". По думите й се е натрупало напрежение, което рано или късно е щяло да доведе до разговора за въпросното преформатиране.

"Катализатор на това се явиха резултатите от изборите в Пазарджик. Но всъщност този катализатор се прие доста добре от парньорите, вътре в коалицията, защото ние седнахме и видяхме, че всъщност ние можем да си говорим изключително откровено и да си признаваме грешките, и да вземем заедно решения. И колко е важно да продължим напред" и добави: "За нас най-важното беше да си осигурим стабилно мнозинство".

Според Назарян няма капсулирани министерства, които са дадени на концесия. "Някои министри се капсулираха в изпълнения на своите програми", обясни Назарян и не пожела да каже кои са тези министества, само добави че са проведени разговори и въпросът е решен. "Емоцията на г-н Борисов беше за това, че времената за много динамични и трябва много по-добра спойка в тази коалиция - това бе неговата позиция", заяви Назарян.

Още: Сачева не вижда "изяждане" на ГЕРБ - имало събития на младежите и нови 1000 членове на партията за година

Тандемът във властта

По отношение на влиянието на ДПС-Ново начало в управлението, зам.-председател на Народното събрание коментира: "Още когато започнахме да говорим за стабилно продължение на мнозинството, върнахме разговори към АПС, когато беше подкрепяща партия. Но никога не е имало идея тя да е наш партньор. Политическият разговор с ДПС-Ново начало не е бил насочен в това да станат четвърти коалиционен партньор, а по-скоро те да се възползват от своето конституционно право, както и правилата от правилника на Народното събрание, възможностите, които дава, за да имат те да вземат свое участие в ръководните органи на Народното събрание", обясни тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Още: “Премостих“: Борисов обясни защо е с Пеевски и поиска ГЕРБ на друго ниво (ВИДЕО)

Било е обсъждано даването на ръководни постове на ДПС - Ново начало на комисиите. Обсъждано е парламентарно представителство в ръководните органи. "Ние оценяваме заявката на ДПС-Ново начало, че ще подкрепят и че ще имаме гаранцията на тяхната подкрепа. Имат самодисциплина да преценят сами, че не желаят да участват в ръководните органи на Народното събрание, за да могат да не създават допълнително напрежение в този труден момент", заяви още Назарян.

Опозицията и ударите от "Дондуков 2"

По темата за колите в администрацията на президента Румен Радев, Назарян заяви, че той копирал лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, "което означава, че по някакъв начин му е фен". "Като партиен лидер той иска да се сбори с най-голямата партия, така че ние го разбираме - изборът е негов", добави Назарян.

Пълният мандат е правило, а не изключение, напомни зам-шефката на ГЕРБ: " В коалицията сме взели решение да се движим по правилата, не по изключенията".

Още: Борисов и Пеевски - за кого какво следва? Георги Проданов с отговорите (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ Рая Назарян 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес