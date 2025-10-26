Назарян на контра на Борисов: Нямало министерства на концесия

"ИТН, "ДПС-Ново начало" нямат против ротацията на председател на Народното събрание, чакаме БСП". Това обяви зам.-председателят на ГЕРБ Рая Назарян по повод преформатирането на властта, обобщено с думите на президента Румен Радев за настъпилото "ново начало в ГЕРБ". По думите й се е натрупало напрежение, което рано или късно е щяло да доведе до разговора за въпросното преформатиране.

"Катализатор на това се явиха резултатите от изборите в Пазарджик. Но всъщност този катализатор се прие доста добре от парньорите, вътре в коалицията, защото ние седнахме и видяхме, че всъщност ние можем да си говорим изключително откровено и да си признаваме грешките, и да вземем заедно решения. И колко е важно да продължим напред" и добави: "За нас най-важното беше да си осигурим стабилно мнозинство".

Според Назарян няма капсулирани министерства, които са дадени на концесия. "Някои министри се капсулираха в изпълнения на своите програми", обясни Назарян и не пожела да каже кои са тези министества, само добави че са проведени разговори и въпросът е решен. "Емоцията на г-н Борисов беше за това, че времената за много динамични и трябва много по-добра спойка в тази коалиция - това бе неговата позиция", заяви Назарян.

Тандемът във властта

По отношение на влиянието на ДПС-Ново начало в управлението, зам.-председател на Народното събрание коментира: "Още когато започнахме да говорим за стабилно продължение на мнозинството, върнахме разговори към АПС, когато беше подкрепяща партия. Но никога не е имало идея тя да е наш партньор. Политическият разговор с ДПС-Ново начало не е бил насочен в това да станат четвърти коалиционен партньор, а по-скоро те да се възползват от своето конституционно право, както и правилата от правилника на Народното събрание, възможностите, които дава, за да имат те да вземат свое участие в ръководните органи на Народното събрание", обясни тя.

Било е обсъждано даването на ръководни постове на ДПС - Ново начало на комисиите. Обсъждано е парламентарно представителство в ръководните органи. "Ние оценяваме заявката на ДПС-Ново начало, че ще подкрепят и че ще имаме гаранцията на тяхната подкрепа. Имат самодисциплина да преценят сами, че не желаят да участват в ръководните органи на Народното събрание, за да могат да не създават допълнително напрежение в този труден момент", заяви още Назарян.

Опозицията и ударите от "Дондуков 2"

По темата за колите в администрацията на президента Румен Радев, Назарян заяви, че той копирал лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, "което означава, че по някакъв начин му е фен". "Като партиен лидер той иска да се сбори с най-голямата партия, така че ние го разбираме - изборът е негов", добави Назарян.

Пълният мандат е правило, а не изключение, напомни зам-шефката на ГЕРБ: " В коалицията сме взели решение да се движим по правилата, не по изключенията".

