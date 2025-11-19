Спорт:

"Не оставяй демокрацията зад решетките": Нов протест срещу политическите затворници Коцев и Барбутов

19 ноември 2025, 10:08 часа 238 прочитания 0 коментара
"Не оставяй демокрацията зад решетките": Нов протест срещу политическите затворници Коцев и Барбутов

Нова протестна акция се организира в четвъртък, 20 ноември, от 18:00 часа пред Партийния дом с искане за край на съдебния произвол и срещу беззаконието за политическите затворници Благомир Коцев и Никола Барбутов, пишат организаторите от "Продължаваме промяната". Събитието в социалните мрежи набира широка популярност и е налично ТУК.

"Преместиха Благо Коцев и Никола Барбутов в карцера на Централния софийски затвор. Така нареченият разпределителен арест е най-ужасното място в България за лишените от свобода и те сега са там. Без съд и присъда. Килиите там са по-малки по размери, но не и по-малко мизерни от тази в ареста на Г. М. Димитров. Няма отопление, 11 градуса постоянна температура, няма светлина, тоалетната е в самата килия, където са общо 4 човека, а понякога присъстват и надзиратели. Плъховете, дървениците и несправедливостта остават непроменени. НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА!", пишат организаторите.

Още: Коцев и Барбутов са "в карцера на Софийския затвор с болен от хепатит В и на 15 градуса температура"

Още: "САРАФOFF! Свобода и справедливост!": "Правосъдие за всеки" и младите лекари заедно на протест в София (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От ПП подчертават, че безумието Варна да бъде управлявана от кмет в затвора, без съдебен процес и присъда, е символ на разпада на България, който къде с недоумение, къде с апатия, наблюдават в реално време всички българи.

Делата срещу законно избрания кмет на Варна Благо Коцев и срещу вече бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов са сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа, заявяват още от "Продължаваме промяната".

Още: "Да спрем бюджет Жан Виденов 2!": Протест срещу обругания от всички проект на управляващите (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
протест Продължаваме промяната Благомир Коцев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес