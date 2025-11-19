"Не оставяй демокрацията зад решетките": Нов протест срещу политическите затворници Коцев и Барбутов

Нова протестна акция се организира в четвъртък, 20 ноември, от 18:00 часа пред Партийния дом с искане за край на съдебния произвол и срещу беззаконието за политическите затворници Благомир Коцев и Никола Барбутов, пишат организаторите от "Продължаваме промяната". Събитието в социалните мрежи набира широка популярност и е налично ТУК.

"Преместиха Благо Коцев и Никола Барбутов в карцера на Централния софийски затвор. Така нареченият разпределителен арест е най-ужасното място в България за лишените от свобода и те сега са там. Без съд и присъда. Килиите там са по-малки по размери, но не и по-малко мизерни от тази в ареста на Г. М. Димитров. Няма отопление, 11 градуса постоянна температура, няма светлина, тоалетната е в самата килия, където са общо 4 човека, а понякога присъстват и надзиратели. Плъховете, дървениците и несправедливостта остават непроменени. НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА!", пишат организаторите.

От ПП подчертават, че безумието Варна да бъде управлявана от кмет в затвора, без съдебен процес и присъда, е символ на разпада на България, който къде с недоумение, къде с апатия, наблюдават в реално време всички българи.

Делата срещу законно избрания кмет на Варна Благо Коцев и срещу вече бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов са сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа, заявяват още от "Продължаваме промяната".

