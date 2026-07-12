Кола избухна в пламъци на АМ "Тракия" (ВИДЕО)

Лек автомобил е пламнал на 341-ия километър на автомагистрала „Тракия“, съобщи бТВ, като уточни, че по първоначални данни при инцидента няма пострадали. Пътуващите в колата са успели да я напуснат навреме, преди огънят да обхване превозното средство.Заради инцидента в участъка се е образувало задръстване. Причините за възникването на пожара предстои да бъдат установени.

Междувременно кадри отпреди два часа в социалните мрежи показват как колата е спряла в аварийната лента и гори.

Ограничения за тежкотоварния трафик на "Тракия"

Припомняме, че с цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедите АПИ реши временно да ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 т по АМ „Тракия“ и в двете посоки на движение. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието.

Днес ограничението важи от 15 ч. до 23 ч. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми. ОЩЕ: Мантинелите са по стандарт, пътят е в добро състояние: Друга е причината за тежката катастрофа на АМ "Тракия