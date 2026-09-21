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Кирил Вълчев в ЦИК без Йотова: Посланието му от Манифеста на независимостта

21 септември 2026, 11:59 часа 648 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кирил Вълчев в ЦИК без Йотова: Посланието му от Манифеста на независимостта

Илияна Йотова не е тук, защото в момента пътува за Ню Йорк, където ще говори пред Общото събрание на ООН – мястото, където народите по света се събират в търсене на съгласие, за да живеят в мир. Това каза кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, след като съпредседатели на Инициативния комитет, издигащ кандидатурите им с Илияна Йотова за независими кандидати за президент и вицепрезидент, внесоха списъка с подписи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК).

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Вълчев отправи послание към всички кандидати по повод Денят на независимостта. „Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в Манифеста на независимостта, че българският народ и държавният му глава не могат освен да имат еднакви мисли и едно желание“, каза той.

На въпрос за приоритетите, които ще заложат в тази кампания, той допълни още три неща, посочени в манифеста – българският народ е винаги миролюбив, българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и че българският народ копнее за културен и икономически напредък.

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Илияна Йотова Кирил Вълчев президентски избори 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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