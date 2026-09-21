Войната в Иран::

"Целта е победа за гражданите": Регистрираха Гюров и Кандев за изборите на 25 октомври

21 септември 2026, 11:49 часа 653 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Целта е победа за гражданите": Регистрираха Гюров и Кандев за изборите на 25 октомври

Очаквам директна кампания, близо до българските граждани. Нашите приоритети са да осигурим независим президент, на когото могат да разчитат. Това заяви Андрей Гюров, след като Инициативният комитет регистрира в Централната избирателна комисия (ЦИК) Гюров и Георги Кандев като кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври.

ОЩЕ: Сблъсък още в ЦИК: Йотова и Гюров се регистрират в един ден и час

"Българските граждани имат силата да променят развитието на страната. Много съм благодарен за подкрепата на хората и на Инициативния комитет. Влизаме в кампанията с цел победа. Тя няма да е за нас, а за българските граждани", каза още Гюров.

Попитан ще запази близостта си с хората и при евентуална победа, Гюров отговори утвърдително. "Това ни е заявката – да пренесем тази близост, тази откритост и почтеност от кампанията и към мандата", каза Гюров.

Крайният срок, в който кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да се регистрират в ЦИК, е 22 септември.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦИК Андрей Гюров президентски избори 2026 Георги Кандев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес