Цветелина Пенкова: България е приоритетен регион за инвестиции в електропреносните мрежи

„България и регионът са изведени като приоритет за инвестиции в електропреносните мрежи.” Това заяви Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП и Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, в предаването „Още от деня“ по БНТ. По думите ѝ целта е изграждането на по-сигурна и свързана енергийна система, която да помогне за намаляване на ценовите разлики в Европа.

Пенкова отбеляза, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е започнала речта си за състоянието на ЕС именно с проблема за енергийната свързаност и нуждата той да бъде решен бързо. „Това е всъщност и Регламентът за електропреносните мрежи, който аз преговарям в момента от страна на Европейския парламент. Той е изключително важен както за страната ни, така и за целия Европейски съюз“, уточни тя.

Пенкова даде пример с България: през юли цените на електроенергията са били с почти 30% по-ниски спрямо януари. Тя посочи три фактора за това – балансирания енергиен микс, въведените системи за съхранение на енергия и добрата свързаност с Гърция. „Когато имаш свързаност, енергетика, която произвежда и системи за съхранение, т.нар. батерии, тогава цените са ниски. Но за жалост, това го наблюдаваме само в летните месеци при нас“, каза Цветелина Пенкова.

Според нея ограниченията в електропреносната мрежа при Унгария и Австрия пречат този ефект да се усеща през цялата година. Затова в предложения от нея закон се променя досегашният модел на планиране на енергийната мрежа - вместо приоритизирането на отделни проекти се преминава към разрешаването на системните проблеми в мрежата с цел тяхното своевременно премахване.

Евродепутатът коментира необходимостта ЕС да осигури суровини за развитието на енергийната си инфраструктура. Тя изтъкна заявената от Канада готовност за доставки на втечнен природен газ и критични минерали като знак за промяна в стратегическите и търговските партньорства на Съюза. „Виждам едно преместване от САЩ към Канада и към други държави, с които имаме търговски споразумения, а те са над 80. Само през последната година сме сключили такива с Меркосур, Индия, Индонезия, Мексико, Австралия.“

Цветелина Пенкова открои и предстоящата в България среща на върха, посветена на свързаността с т.нар. Среден коридор, свързващ Европа с Южния Кавказ и Централна Азия: „Това за пореден път потвърждава стратегическото значение на страната ни като вход към европейските пазари и към Европейския съюз, особено в сфера енергетиката.“

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