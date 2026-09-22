Кабинетът "Радев":

Радев нарежда, МВнР изпълнява: Предстои важна среща с отзования посланик в ОАЕ

22 септември 2026, 9:31 часа 746 прочитания 0 коментара
Снимка: МВнР
Радев нарежда, МВнР изпълнява: Предстои важна среща с отзования посланик в ОАЕ

В Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланика ни в Обединените арабски емирства - Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев, предаде БНР. Още: След разкритията за полетите на Пеевски: Външно извика посланика ни в ОАЕ обратно в София

Причината - заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Пред журналисти в Ню Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи още, че е разпоредена и проверка на работата на посолството.

Какво каза Радев?

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"Очаквам от министъра на външните работи да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможна най-бързия начин", обяви премиерът Румен Радев по време на брифинг в Министерски съвет след изнесената информация за полетите на Делян Пеевски. Ръководител на мисията ни в Обединените арабски емирства е Иван Йорданов, а искането за неговото отзоваване дойде след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че четири дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели и те имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител.

"Генерираните по този начин средства, включително чрез увеличаване на стойността на поръчките със значителната сума от над 150 млн. евро, се отклоняват и част от тях отиват в едно "дружество-касичка" без никаква дейност и то генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 млн. евро", каза Демерджиев. 

Цялата информация ще бъде предадена на прокуратурата, стана ясно още на брифинга.

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"Странно беше, че за нашите правоохранителни органи, тези теми бяха табу. Доказателственият обем е изключително голям. Днес той ще бъде представен на българската прокуратура", обяви Демерджиев.

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ОАЕ Полети Делян Пеевски Румен Радев
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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