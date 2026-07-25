Елисавета Белобрадова каза защо ДБ не подкрепя приемането на американска военна техника

Депутатът от "Демократична България" (ДБ) Елисавета Белобрадова обясни по БНТ защо парламентарната група е отказала да подкрепи решението за приемане на американска военна техника. Липсата на достатъчно информация от страна на изпълнителната власт е причината ДБ да не подкрепят решението. По думите ѝ формацията остава последователен поддръжник на стратегическото партньорство на България със съюзниците ѝ: "Ние винаги сме били категорични, че България трябва да бъде стратегически партньор на всички свои съюзници. Знаете колко държим на активното ни участие във всички съюзи, включително като активен член на НАТО", заяви Белобрадова. Според нея обаче парламентът не е получил необходимата информация, за да вземе информирано решение. Още: "Няма да е днес": Ето кога се очакват американските военни самолети в България

"ДБ като парламентарна група подкрепя единствено решения, които може да вземе информирано", посочи тя. Белобрадова остро критикува премиера Румен Радев, като го обвини, че е прехвърлил политическата отговорност върху Народното събрание. Министър-председателят не е предоставил на депутатите необходимата информация за проведените разговори, но въпреки това е поискал парламентът да поеме отговорността, категорична бе Белобрадова. Тя заяви още, че управляващото мнозинство трябва само да носи политическата отговорност за решението. Още: Преди и сега: Йотова обясни разликата в случаите с американските самолети у нас