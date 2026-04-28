Несъгласие с антикорупционната политика на ГЕРБ? Живко Тодоров призна защо подаде оставка от ръководството

"Това, което направих, считам за правилно", заяви пред медиите кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който коментира оттеглянето си от Изпълнителната комисия на ГЕРБ. "Винаги съм действал според собствените си убеждения. Мисля, че сте се убедили в това, че никога не съм влизал в тесните коловози", заяви той.

Тодоров уточни, че остава редови член на ПП ГЕРБ.

Решението да напусне Изпълнителната комисия на ГЕРБ е било взето преди изборите, обясни пред медиите Живко Тодоров. Поради опасения, че това би могло да повлияе по някакъв начин на изборния резултат, обявяването му е било оставено за след вота, а за решението е допринесъл и самият резултат от 19 април. Тодоров се аргументира с поемането на отговорност и допълни, че ще насочи усилията си към развитието на Стара Загора.

Той припомни, че още преди изборите е заявил нежеланието си да бъде водач на листа.

Защо напуска?

Живко Тодоров поясни, че причина за взетото от него решение са различия с останалите членове на Изпълнителната комисия на ГЕРБ по отношение на това как трябва да се работи. Той не влезе в конкретика, но допълни, че решението му е личен акт на отговорност.

"Посрещал съм всички политици, които са идвали тук, без да се притеснявам кой какво ще каже, защото така е правилно. Един кмет трябва да бъде кмет на всички граждани, а не да бъде кмет, който да дели хората по различен признак", напомни Живко Тодоров.

Припомняме, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов свика в понеделник извънредна среща на висшето ръководство на партията в Пловдив на фона на тежкия изборен резултат и нарастващото вътрешно напрежение. На работния форум участваха кметове, областни координатори, новоизбрани депутати, както и кандидати, които не успяха да влязат в парламента. Изявления след срещата обаче нямаше.

"Лидерският въпрос при нас не стои. Сега трябва да изведем партията от това, което направихме", заяви Борисов непосредствено след вота. Той обясни неуспеха с участието на ГЕРБ в коалиция с "ДПС - Ново начало", но подчерта, че решението е било съзнателно. "Струваше си в името на държавата", каза още той.

Първите сигнали за промяна в курса дойдоха още в изборната нощ, когато Борисов се появи пред медиите заедно с кмета на Стара Загора Живко Тодоров и бившия вицепремиер Томислав Дончев. Тогава Тодоров обяви, че партията ще поеме към "дясна антикорупционна политика" и ще се разграничи от "безпринципните коалиции".

Само дни по-късно обаче Тодоров подаде оставка от Изпълнителната комисия на ГЕРБ, което допълнително засили усещането за вътрешна нестабилност. Преди това той предизвика напрежение, след като покани президента Румен Радев като почетен гост на честванията за Трети март в Стара Загора.

Сигнали за разместване в партията дойдоха и от други ключови фигури. Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев отказа да влезе в парламента от Пловдив, въпреки че беше втори в листата след Борисов.