"Шансовете са 50 на 50": Никола Цолов в пряка битка за място във Формула 1

Българският автомобилен талант Никола Цолов продължава да бъде сред основните кандидати за място във Формула 1 през сезон 2027. Силните му изяви във Формула 2 са поставили ръководството на Ред Бул пред сериозна дилема при определянето на пилотския състав на Рейсинг Булс. Според журналиста Джаки Мартенс шансовете на българина да замени Лиам Лоусън са напълно изравнени с тези на новозеландеца да запази позицията си.

Ред Бул пред труден избор заради Никола Цолов

Цолов води оспорвана битка за титлата във Формула 2 с Рафаел Камара, който вече е свързван с място в Хаас за следващия сезон. Представянето на българина го превръща в логичен кандидат за повишение в Рейсинг Булс, чиято основна функция е да развива млади пилоти за Ред Бул. Проблемът пред ръководството обаче е отличната форма на Лиам Лоусън.

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Новозеландецът заема девето място в генералното класиране на Формула 1 със 77 точки и се утвърждава като един от най-силните пилоти извън водещите четири отбора. Лоусън завърши девети и в Гран При на САЩ, а постоянството му прави евентуалното решение за раздяла още по-трудно. Анализаторът Мартин Брандъл дори определи подобен ход като "жесток" спрямо пилота.

"Нещата са 50 на 50"

Според журналиста Джаки Мартенс окончателното решение все още не е взето, а Цолов има реален шанс да получи мястото. "През следващите няколко седмици Ред Бул трябва да вземат трудно решение. Искам да кажа, че нещата са 50/50. Написах статия по въпроса тази седмица за моя вестник и наистина е сложно", коментира той в Paddock Assess.

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