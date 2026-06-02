Удрят най-уязвимите: ГЕРБ за идеите на ПБ срещу ковид добавката, майчинството и разходите в културата

02 юни 2026, 11:47 часа 495 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложените от правителството промени в удължителния закон за бюджета, заяви депутатът Деница Сачева в кулоарите на парламента. Партията ще настоява за изготвяне на цялостна пътна карта за развитието на пенсионната система, която да бъде внесена в Народното събрание. "Миналия мандат поискахме да се изготви такава стратегия за следващите години. Продължаваме да настояваме това да бъде направено. Не може да се започва с бюджетни мерки, насочени към най-уязвимите", посочи Сачева.

Тя даде пример с различни решения, обсъждани през последните дни - орязване на разходи в културата, темата за майчинството и отпадането на ковид добавките. Според нея отказът от осъвременяване на добавките би имал ефект върху бюджета, който възлиза на около 2,9 милиона евро - "сума, равна на шест плащания по "Боташ", отбеляза тя.

По думите ѝ проблемите не могат да бъдат решавани чрез подобни частични мерки, а е необходим цялостен подход. "Очевидно борците с олигархията очакват олигарсите да финансират партиите", добави тя.

Депутатът от ГЕРБ-СДС добави по отношение на партийните субсидии: "Тук също говорим за бюджети трохи, но важното в случая е, че това е политически чук за демокрацията. Спестяванията на бюджета отново ще бъдат в размер на около 3 милиона евро – още 6 плащания по "Боташ".

Сачева заяви още, че отдавна съществува тезата, че групата около Румен Радев се противопоставя на парламентарната демокрация, вместо да я укрепва.

Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви от своя страна, че ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложението за нов държавен дълг в размер на 3,8 милиарда евро. По думите ѝ то противоречи на Закона за публичните финанси, тъй като без приет годишен бюджет не може да се поема нов дълг.

ГЕРБ Деница Сачева Бюджет 2026 Прогресивна България 52 Народно събрание
Ивайло Илиев Редактор
