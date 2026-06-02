Благо Коцев се опита да спре от ареста капана "Баба Алино": Денков с коментар за казуса "град в града"

02 юни 2026, 8:33 часа 657 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Институциите вместо докрай да изкопаят всички взаимовръзки кой е виновен за незаконния комплекс край Варна, станал известен още като "град в града", веднага започва прехвърлянето на отговорността. „Баба Алино“ е капан, заяви председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и бивш премиер акад. Николай Денков пред bTV. Още: „Прекрасна широколистна гора е унищожена“: Абровски призова Община Варна да премахне сградите в „Баба Алино“

Той обясни, че от 2023 г. са били първите сигнали за изсечената гора, а през 2024 г. е имало вписани сгради в кадастъра, като е имало незаконно присъединяване към електромрежата и ВиК. Всичко това показва, че има редица институции, които не са реагирали навреме, добави Денков.

„Имало е много информация в различни институции, които не са си свършили работата“, изтъкна бившият премиер. 

Коцев се опита да спре "Баба Алино" от ареста

Той добави, че Благомир Коцев е задвижил процедурите за спиране строителството в „Баба Алино“ от ареста, а тези, които са се присъединили електромрежата и ВиК са други. Това, което не трябва да бъде допускано е да се размаже отговорността, призова бившият премиер.

„Не е моя работа, не е ваша работа или на който и да било да казва кой е виновен. Има ясна отговорност по закон и институциите да си подредят нещата и който е виновен, да бъде вкаран в съдебната зала, да бъде осъден и да си понесе последствията“, призова акад. Николай Денков.

Според него всички постройки в „Баба Алино“ са незаконни и трябва да бъдат разрушени. „Институциите си правят каквото искат в модела „Пеевски-Борисов“, накрая замазват всички и ние плащаме“, отбеляза бившят министър-председател. 

Той посочи още, че ПП няма да подкрепят намаляването на партийната субсидия с аргумент – удар върху опозиционните партии за местните избори. Новото правителство как ще балансира огромното увеличение на заплатите в силовите структури, запита Денков.

Той каза в заключение, че ПП обаче са готови да подкрепят замразяването на депутатските заплати.

незаконно строителство николай денков Продължаваме промяната Благомир Коцев парк Баба Алино Корпорация КУБ
Антон Иванов
