Шишков: Уволнението на директора на кадастъра във Варна е само началото

31 май 2026, 19:20 часа 863 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Това, че съм уволнил директора на кадастъра във Варна не означава, че няма да уволня и началника на ВиК. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по повод незаконния град в местността "Баба Алино" край Варна. По думите му тепърва предстоят сериозни проверки. "Частично казват истината и частично я премълчават. Кметът на Варна не е реагирал на сигналите, които се подават от две години", каза още Шишков.

Удостоверения с невярно съдържание

По думите му издадените през 2023 г. удостоверения за търпимост са възможността да се направят сделките. „Те очевидно са с невярно съдържание”, каза Шишков в ефира на NOVA и припомни, че данните досега сочат, че за един от терените е направена заменка с държавата, но едва през 2005-2006 г.

"Оттук нататък е очевидно това, за което всички говорят - че строителството е започнало след удостоверенията за търпимост. Някой е решил, че с тези удостоверения ще може да направи тази измама”, заяви министърът.

Той обясни, че след това идва управлението на настоящия кмет Благомир Коцев:"„Сигнали се подават от 2024 година, той не реагира”.

Идва и редът на шефа на Кадастъра, който вписва сградите там. "След това започват и сделките”, каза Шишков.

Собствениците на апартаменти са ги купили, тъй като е имало удостоверения за търпимост и сградите са вписани в Кадастъра.

Как са отпуснати кредити на купувачите, той не знае и подчерта, че не е негова работа да проверява.

"През 2025 г. се допуска се допуска изработването на подробен устройствен план. Кметът даже е длъжен да откаже изработването на ПУП поради това, че вече има констатирано незаконно строителство. Законът е ясен - когато има незаконно строителство, не се допуска изработване или изменение на ПУП, защото това би било с цел узаконяване”, каза Шишков.

 

Пламен Иванов
