"Няма да се случи по този начин": Небивал скандал за бюджета в парламента (ВИДЕО)

"Няма да се случи по този начин" - с тези знаменити думи, повторени безброй пъти, лидерът на ПП Асен Василев спря заседанието на бюджетната комисия, на което трябва да се гледа на второ четене държавния бюджет за 2026 година, както и бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО):

Василев буквално обсеби микрофона и не позволи старт на заседанието - с мотив, че заседание се прави в обявена почивка на пленарно заседание на Народното събрание. "Междучастието ще приемате бюджета на държавата", възмути се той. Думите дойдоха след подигравки към него, че по-ранното започване на заседанието проваля протест против проектобюджета за 2026 година на ПП-ДБ.

Спорът тръгна заради това, че официалната работа трябвало да започне в 14:15 часа - така било обявено, тогава и браншови организации, и граждани знаели, че ще се гледа бюджетът. Уникално прозвуча обяснението на Йордан Цонев от ДПС Ново начало, че всъщност пленарното заседание редовно е приключило, не е в почивка, впоследствие каза, че всъщност не можело заседанието на комисията да почне в 14:15 часа, защото можело да има почивки в пленарна зала - нали уж заседанието там е редовно приключило?

"Отново показвате, че имате мнозинство да приемете тези тъпотии" - думите на колегата на Василев Венко Сабрутев, след като на два пъти имаше гласувания да продължи ли заседанието. При първото гласуване имаше 13:7 гласа заседанието да се проведе, при второто председателят на комисията Делян Добрев само каза, че имало 12 депутати "за" да има заседание. "Ще наруша правилника и законите в тази държава, ако спра заседанието", каза Добрев.

Йордан Цонев: "Ако искахме панаира да е до край, нали не се съмнявате, че ние щяхме да ви изнесем"

Преди това обаче, по адрес на Василев той използва епитети като "може ли лекар", "дозата", "хапчета", дори че имало лекарка в парламента да го прегледа. "Според мен трябва да идете на лекар, случаят ви е много спешен, отидете" - една от знаковите реплики на Добрев, а Асен Василев се закани пак да го осъди заради "дозата". Венко Сабрутев също се закани на Добрев със съд заради определение "психичноболни" и че с удоволствие ще му вземе "Ауди"-то А7. "След този скандал цяла България знае, че има бюджетна комисия", иронизира Йордан Цонев. Звъннете на Пеевски да ви каже какво да правите, че си тръгна, каза Божидар Божанов от ДБ, а Делян Добрев се засегна и заяви, че за всичко се обвинява Пеевски.

А за капак избухна друг минискандал - защо НСО дойде на заседанието? Сред викове "ти къв си бе", Делян Добрев отвърна, че му казали, че НСО отговаряли за реда в сградата на парламента, гарнирано с "Ама вие карате ли ми се, г-н Мирчев" (реплика към Ивайло Мирчев). "Бюджетът се приема с въоръжени лица в залата", констатира Божидар Божанов, а първо Добрев опита да представи тримата представители на НСО за представители на ГЕРБ.

