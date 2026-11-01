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Рубио: Никой не твърди, че сме близо до мир в Украйна. Тръмп: Много сме близо (ОБЗОР - ВИДЕО)

01 ноември 2026, 9:38 часа 1153 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: Getty Images
Рубио: Никой не твърди, че сме близо до мир в Украйна. Тръмп: Много сме близо (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не знам дали мир чрез преговори е постижим в Украйна – това се опитваме да разберем. Не мисля, че някой твърди, че сме на косъм да постигнем мирно споразумение. Това, което мога да кажа, че имаме хора, които работят по този въпрос едновременно с Иран". Думите са на американския държавен секретар Марко Рубио – и той ги каза по време на срещата на външните министри на Г-20, докато началникът му Доналд Тръмп каза нещо съвсем различно: "Мисля, че сме много близо до сключване на сделка и аз не съм го казвал, не съм го казвал първоначално – тази омраза между двамата лидери (Зеленски и Путин) беше огромна, но има добър шанс да излезе нещо". И още, впоследствие: "Мисля, че войната в Украйна ще стигне до край в нетолкова далечно бъдеще" - ОЩЕ: "Не съм казвал това преди": Тръмп с изявление относно приближаването на мирно споразумение

Преговори с военнопрестъпник, който не зачита договори

Канадският премиер Марк Карни коментира, че не възнамерява да се срещне с руския диктатор Владимир Путин и му предаде послание: "Ще затегнем санкциите. Махни се от Украйна. Спри военните престъпления":

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По-рано тази седмица, в интервю за The Sun, украинският президент Володимир Зеленски коментира, че публично Тръмп демонстрира добри отношения с Путин. Като става това и Путин го вижда в медиите, той си казва, че всичко е наред. Няма натиск (за мир). Като няма силни сигнали от САЩ, Путин си мисли, че се справя (в Украйна). "Не чуваме заклеймяване на агресията много често – имаме нужда да го чуваме", добави украинският държавен глава:

Зеленски коментира и дали Путин е с всичкия си: "Не знам какво му има – дали е абсолютно луд, наполовина полудял или 10% луд. Надявам се, че разбира какво прави":

Германският канцлер Фридрих Мерц погледна и от друга страна на "дипломацията" на Тръмп – войната с Иран. Мерц увери, че Германия работи усилено посредством дипломатически канали войната в Украйна да бъде доведена до край възможно най-бързо. "Има огромен ефект върху Европа. Само заради поскъпналите енергийни ресурси заради войната в Иран, Европа е платила над 100 млрд. евро за последните 8 месеца. Апелирам към двете страни - този конфликт не може да бъде решен по военен път". Тръмп пък каза, че ако е решил пак да бомбардира Иран, нямало да го каже на The New York Times:

А Рубио каза и друго по време на Г-20: Може би хората забравят, но е важно - Русия има голям брой ядрени оръжия. Да оставим всичко настрана - важно е САЩ и Русия да имат комуникация на някакво ниво заради опасността от ескалация в бъдеще, Господ да не дава нещо да се обърка. Отделно американският държавен секретар каза, че Доналд Тръмп не изключва възможността да покани Зеленски на срещата на лидерите на Г-20 в средата на декември в САЩ. Самият Тръмп по-късно посочи, че би го направил:

Пример, че все пак между Русия и Украйна може да няма вечна война, е градчето Олешки. Там беше извършена евакуация на 750 души. Руският омбудсман Яна Лантратова публикува следното в официалния си канал в Телеграм: "Този ден беше резултат от сложни преговори, които доведоха до споразумение с моя колега Дмитро Лубинец, комисар по правата на човека на украинския парламент. Всички споразумения бяха изпълнени и от двете страни. Успяхме да извървим този път заедно и да помогнем на хората. (...)  Всички, които желаеха да заминат за Русия, пристигнаха благополучно. Срещнах се лично с тях във временните центрове за настаняване. (...). Тези, които решиха да отидат в Украйна, също успяха да си тръгнат безпрепятствено, дори и да не са подали предварително заявление. Организирахме транспорт за хората, които не можеха да пътуват самостоятелно. Погрижихме се и за домашните любимци - те си тръгнаха със семействата си. (...) С Дмитро Лубинец се договорихме да продължим да работим по редовни хуманитарни кампании. Кампанията "Олешки" трябва да бъде първата стъпка". И още (СНИМКИ): "Договорихме се да провеждаме редовни хуманитарни мисии; това е много важна стъпка. Продължаваме сътрудничеството си с Дмитро Лубинец, комисаря на украинския парламент по правата на човека".

Един от кореспондентите на NEWSMAX Шелби Уайлдър, която беше на място да отразява мисията в Олешки, обаче предупреди, че операцията се използва от Русия като пропаганда. "Москва иска да се представи като спасител на хората в град, който окупира и който е унищожила. Тя е предизвикала тази хуманитарна криза", заяви Уайлдър, с добавка, че за сметка на една американска медия е имало много руски и че хората, с които NEWSMAX говори, вероятно са били предварително "обработени" от руските власти. "Москва контролира какво можем да видим", категорична беше Уайлдър, с уточнение, че американската медия не е могла да снима по свой избор какъв е животът под руска окупация в Олешки. Тя обаче изтъкна, че мисията е много значим напредък въпреки всичко това:

"След прекратяването на огъня в Херсонска област се очаква засилване на настъпателните и диверсионни действия на противника, защото той, възползвайки се от пълното прекратяване на огъня, успя да увеличи ресурсите, натрупа безпилотни летателни апарати и консолидира мрежите за заглушаване на дронове в преди това опасни райони, значително увеличавайки настъпателните възможности. Не говорим за мащабно настъпление, а за вероятно засилване на опитите за преминаване на Днепър и значително увеличаване на зоната на покритие с обстрели и насищането ѝ с безпилотни системи, в сравнение с това, което беше преди прекратяването на огъня", коментира украинският военен канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

По време на срещата на външните министри на Г-20, руският външен министър Сергей Лавров пак повтори същата песен от Кремъл - няма да има край на войната, докато Путинова Русия не си постигне целите. И оплаквания, че украинските далекобойни удари в руския тил пречат да има мирни преговори и мир. Многократно Зеленски заяви публично, че тези удари ще спрат, ако руснаците първо спрат своите удари и бойните действия, те ги започнаха на 24 февруари, 2022 година.

На целия този фон, Зеленски гостува на турския авторитарен лидер Реджеп Ердоган. И каза след срещата им, че Украйна и Турция са се споразумели да работят заедно за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Украинският президент също така предложи провеждането на тристранни преговори в Турция с участието на Европа и други международни партньори. Зеленски заяви, че Украйна иска Турция и европейските държави да участват по-пряко в усилията, насочени към прекратяване на войната. Освен това, украинският президент напомни, че споразумението между Украйна и Турция за свободна търговия е в сила и двете държави ще започнат нови икономически проекти, като той специално изтъкна усилия за такива в сферата на енергетиката. Турският външен министър Хакан Фидан изтъкна, че икономическите последствия за Европа от войната в Украйна са огромни и европейските държави вече не могат да ги скрият, още повече, че тежи и войната на САЩ с Иран.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 30 октомври е имало 264 бойни сблъсъка спрямо 173 на 29 октомври. Руснаците са хвърлили 230 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 25 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2533 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 580 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 6505 FPV дрона, което е с около 2700 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Цели 55 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб в Покровското направление за изминалите 24 часа – там основната руска цел е Добропиля, боевете текат в покрайнините и вътре в града, както и в куп села южно и източно от населеното място. "Отделни закрепили се в Добропиля руски групи са изправени пред факта, че техните командири вече не могат и не искат да им оказват подкрепа и да координират по-нататъшни действия. Шансовете не само да превземете града, но дори и да се закрепите някъде като цяло - са незначителни", категоричен е "Офицер". "Руските въоръжени сили разчистват едноименния град, като постепенно напредват към северозападните му покрайнини. Врагът се опитва да удължи боевете за Добропиле до настъпването на студеното време, когато вкарването на резерви в града ще стане по-трудно“, гласи версията на популярния Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Още 17 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 13 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление, в районите източно и южно от Вовчанск, недалеч от границата с Русия, а 10 – в Лиманското направление, но нито една не е организирана в съседното от север Купянско направление. "Постъпват още доказателства за настъплението на украинските сили от сектора Борово, този път близо до Зелена долина. Позициите на подстъпите към селото вероятно са били отдавна загубени, но фронтовата линия беше актуализирана едва след появата на съответните кадри (геолокализирани видеокадри)", уточнява "Рибар" за сектора южно от Купянск и поредните руски неволи на фронта, специално там. 9 са били руските пехотни атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област.

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Руската федерация е изстреляла общо 433 далекобойни дрона по цели в Украйна тази нощ, 64 от тях са били с реактивни двигатели. Свалени са 371 дрона, 47 от които реактивни. Удари са регистрирани на 16 места, като отломки са паднали на още 14 места, се казва в сводката на украинските ВВС. Руското военно министерство информира, че са свалени 235 далекобойни украински дрона през нощта над 17 руски региона, включително Нижегородска област. "Зеленски играе ролята на Патрон (бел. ред. - кучето Патрон, порода "Джак Ръсел териер", е символ на украинската спешна служба и стана много популярно през 2022 година), дресирано куче, което хапе в подходящия момент - след като издържа няколко дни, без да удари нашите рафинерии, Киев атакува три такива съоръжения за един ден, което според Новак (руския вицепремиер и енергиен министър Александър Новак) ще намали доставките на дизелово гориво за Съединените щати", беснее Z-каналът "Два майора". В Лениниградска област избухна пожар в голям търговски център - пламъците са обхванали площ от 2250 квадратни метра. Евакуирани са 65 души, включително 20 деца, местните власти съобщават, че няма жертви, а кадри от пожара разпространи прокремълският информационен телеграм канал Shot - ОЩЕ: "Има значителни щети": Рафинерия на "Лукойл" гори, руски губернатор го признава и казва за 100 свалени дрона (ВИДЕО)

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