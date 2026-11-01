Рубио: Никой не твърди, че сме близо до мир в Украйна. Тръмп: Много сме близо (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не знам дали мир чрез преговори е постижим в Украйна – това се опитваме да разберем. Не мисля, че някой твърди, че сме на косъм да постигнем мирно споразумение. Това, което мога да кажа, че имаме хора, които работят по този въпрос едновременно с Иран". Думите са на американския държавен секретар Марко Рубио – и той ги каза по време на срещата на външните министри на Г-20, докато началникът му Доналд Тръмп каза нещо съвсем различно: "Мисля, че сме много близо до сключване на сделка и аз не съм го казвал, не съм го казвал първоначално – тази омраза между двамата лидери (Зеленски и Путин) беше огромна, но има добър шанс да излезе нещо". И още, впоследствие: "Мисля, че войната в Украйна ще стигне до край в нетолкова далечно бъдеще" - ОЩЕ: "Не съм казвал това преди": Тръмп с изявление относно приближаването на мирно споразумение

Marco Rubio on Ukraine War: I don't know if negotiated peace is achievable in Ukraine. That's what we're trying to find out. I don't think anyone here is claiming that we are on the verge of a negotiated settlement. https://t.co/rpRSzIbteV — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026

🚨 Trump says peace in Ukraine is closer than ever “Well I think we're getting very close to making a deal there and I haven't been saying that, I wasn't saying that initially,” the US president said. What happened to ending the war in 24 hours??? — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026

Trump on Ukraine War: I think that the war between Ukraine and Russia is going to come to an end in the not-too-distant future. https://t.co/t8RMbpEmX5 — Clash Report (@clashreport) November 1, 2026

Преговори с военнопрестъпник, който не зачита договори

Канадският премиер Марк Карни коментира, че не възнамерява да се срещне с руския диктатор Владимир Путин и му предаде послание: "Ще затегнем санкциите. Махни се от Украйна. Спри военните престъпления":

Canada's Carney: My message to Putin would be: We're going to tighten sanctions. Get out of Ukraine. Stop your war crimes. https://t.co/AVpabjhDgT — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026

По-рано тази седмица, в интервю за The Sun, украинският президент Володимир Зеленски коментира, че публично Тръмп демонстрира добри отношения с Путин. Като става това и Путин го вижда в медиите, той си казва, че всичко е наред. Няма натиск (за мир). Като няма силни сигнали от САЩ, Путин си мисли, че се справя (в Украйна). "Не чуваме заклеймяване на агресията много често – имаме нужда да го чуваме", добави украинският държавен глава:

Zelensky: Publicly, Trump demonstrates his good relations with Putin. If he demonstrates great relations with Putin, and Putin sees that in the media, Putin will say that everything is okay. There is no pressure. No strong signals from the United States mean that he is doing well. We don't hear condemnation of aggression very often. We need it. — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026

Зеленски коментира и дали Путин е с всичкия си: "Не знам какво му има – дали е абсолютно луд, наполовина полудял или 10% луд. Надявам се, че разбира какво прави":

Zelensky: I don't know what is wrong with Putin. Is he absolutely crazy, half crazy, or 10% crazy? I hope he understands what he is doing. https://t.co/Ac93CaEapp — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026

Германският канцлер Фридрих Мерц погледна и от друга страна на "дипломацията" на Тръмп – войната с Иран. Мерц увери, че Германия работи усилено посредством дипломатически канали войната в Украйна да бъде доведена до край възможно най-бързо. "Има огромен ефект върху Европа. Само заради поскъпналите енергийни ресурси заради войната в Иран, Европа е платила над 100 млрд. евро за последните 8 месеца. Апелирам към двете страни - този конфликт не може да бъде решен по военен път". Тръмп пък каза, че ако е решил пак да бомбардира Иран, нямало да го каже на The New York Times:

Germany's Chancellor Merz on Iran War: We now have costs exceeding €100 billion for Europe alone over the last eight months, solely because of the increase in energy prices caused by this conflict. More than €100 billion extra has been paid by businesses and consumers in Europe because energy has become more expensive as a result of this conflict. We have an economic interest in bringing this conflict to an end as quickly as possible. — Clash Report (@clashreport) October 30, 2026

Q: Do you expect to go back to war against Iran as soon as this week? Trump: Why would you ask such a stupid question? New York Times. Okay, let's say I did. Would I tell you? https://t.co/davqZa1GBl — Clash Report (@clashreport) November 1, 2026

А Рубио каза и друго по време на Г-20: Може би хората забравят, но е важно - Русия има голям брой ядрени оръжия. Да оставим всичко настрана - важно е САЩ и Русия да имат комуникация на някакво ниво заради опасността от ескалация в бъдеще, Господ да не дава нещо да се обърка. Отделно американският държавен секретар каза, че Доналд Тръмп не изключва възможността да покани Зеленски на срещата на лидерите на Г-20 в средата на декември в САЩ. Самият Тръмп по-късно посочи, че би го направил:

Marco Rubio on Russia: Russia possesses a large number of nuclear weapons. Perhaps people don't remember that. It's important. https://t.co/1pcr9StS8m — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026

Пример, че все пак между Русия и Украйна може да няма вечна война, е градчето Олешки. Там беше извършена евакуация на 750 души. Руският омбудсман Яна Лантратова публикува следното в официалния си канал в Телеграм: "Този ден беше резултат от сложни преговори, които доведоха до споразумение с моя колега Дмитро Лубинец, комисар по правата на човека на украинския парламент. Всички споразумения бяха изпълнени и от двете страни. Успяхме да извървим този път заедно и да помогнем на хората. (...) Всички, които желаеха да заминат за Русия, пристигнаха благополучно. Срещнах се лично с тях във временните центрове за настаняване. (...). Тези, които решиха да отидат в Украйна, също успяха да си тръгнат безпрепятствено, дори и да не са подали предварително заявление. Организирахме транспорт за хората, които не можеха да пътуват самостоятелно. Погрижихме се и за домашните любимци - те си тръгнаха със семействата си. (...) С Дмитро Лубинец се договорихме да продължим да работим по редовни хуманитарни кампании. Кампанията "Олешки" трябва да бъде първата стъпка". И още (СНИМКИ): "Договорихме се да провеждаме редовни хуманитарни мисии; това е много важна стъпка. Продължаваме сътрудничеството си с Дмитро Лубинец, комисаря на украинския парламент по правата на човека".

Един от кореспондентите на NEWSMAX Шелби Уайлдър, която беше на място да отразява мисията в Олешки, обаче предупреди, че операцията се използва от Русия като пропаганда. "Москва иска да се представи като спасител на хората в град, който окупира и който е унищожила. Тя е предизвикала тази хуманитарна криза", заяви Уайлдър, с добавка, че за сметка на една американска медия е имало много руски и че хората, с които NEWSMAX говори, вероятно са били предварително "обработени" от руските власти. "Москва контролира какво можем да видим", категорична беше Уайлдър, с уточнение, че американската медия не е могла да снима по свой избор какъв е животът под руска окупация в Олешки. Тя обаче изтъкна, че мисията е много значим напредък въпреки всичко това:

Unexpected, but credit where credit is due. NEWSMAX correspondent Shelby Wilder says Russia is using the humanitarian operation in occupied Oleshky for propaganda while tightly controlling what journalists can see. She warned that access is restricted and residents allowed to speak with media may be under pressure. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2026

"След прекратяването на огъня в Херсонска област се очаква засилване на настъпателните и диверсионни действия на противника, защото той, възползвайки се от пълното прекратяване на огъня, успя да увеличи ресурсите, натрупа безпилотни летателни апарати и консолидира мрежите за заглушаване на дронове в преди това опасни райони, значително увеличавайки настъпателните възможности. Не говорим за мащабно настъпление, а за вероятно засилване на опитите за преминаване на Днепър и значително увеличаване на зоната на покритие с обстрели и насищането ѝ с безпилотни системи, в сравнение с това, което беше преди прекратяването на огъня", коментира украинският военен канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

По време на срещата на външните министри на Г-20, руският външен министър Сергей Лавров пак повтори същата песен от Кремъл - няма да има край на войната, докато Путинова Русия не си постигне целите. И оплаквания, че украинските далекобойни удари в руския тил пречат да има мирни преговори и мир. Многократно Зеленски заяви публично, че тези удари ще спрат, ако руснаците първо спрат своите удари и бойните действия, те ги започнаха на 24 февруари, 2022 година.

На целия този фон, Зеленски гостува на турския авторитарен лидер Реджеп Ердоган. И каза след срещата им, че Украйна и Турция са се споразумели да работят заедно за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Украинският президент също така предложи провеждането на тристранни преговори в Турция с участието на Европа и други международни партньори. Зеленски заяви, че Украйна иска Турция и европейските държави да участват по-пряко в усилията, насочени към прекратяване на войната. Освен това, украинският президент напомни, че споразумението между Украйна и Турция за свободна търговия е в сила и двете държави ще започнат нови икономически проекти, като той специално изтъкна усилия за такива в сферата на енергетиката. Турският външен министър Хакан Фидан изтъкна, че икономическите последствия за Европа от войната в Украйна са огромни и европейските държави вече не могат да ги скрият, още повече, че тежи и войната на САЩ с Иран.

Zelensky has arrived in Istanbul for talks with Turkish President Erdogan. https://t.co/kQPDneUIr6 — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan: The war between Ukraine and Russia has caused enormous damage to the global economy. For a long time, everyone, particularly European countries, tried to conceal its economic and social costs. But now, it is having a major impact on political governments in European capitals and elsewhere. With the closure of the Strait of Hormuz, this impact has been multiplied, taking it to a much more serious level. — Clash Report (@clashreport) November 1, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 30 октомври е имало 264 бойни сблъсъка спрямо 173 на 29 октомври. Руснаците са хвърлили 230 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 25 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2533 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 580 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 6505 FPV дрона, което е с около 2700 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Цели 55 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб в Покровското направление за изминалите 24 часа – там основната руска цел е Добропиля, боевете текат в покрайнините и вътре в града, както и в куп села южно и източно от населеното място. "Отделни закрепили се в Добропиля руски групи са изправени пред факта, че техните командири вече не могат и не искат да им оказват подкрепа и да координират по-нататъшни действия. Шансовете не само да превземете града, но дори и да се закрепите някъде като цяло - са незначителни", категоричен е "Офицер". "Руските въоръжени сили разчистват едноименния град, като постепенно напредват към северозападните му покрайнини. Врагът се опитва да удължи боевете за Добропиле до настъпването на студеното време, когато вкарването на резерви в града ще стане по-трудно“, гласи версията на популярния Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Още 17 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 13 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление, в районите източно и южно от Вовчанск, недалеч от границата с Русия, а 10 – в Лиманското направление, но нито една не е организирана в съседното от север Купянско направление. "Постъпват още доказателства за настъплението на украинските сили от сектора Борово, този път близо до Зелена долина. Позициите на подстъпите към селото вероятно са били отдавна загубени, но фронтовата линия беше актуализирана едва след появата на съответните кадри (геолокализирани видеокадри)", уточнява "Рибар" за сектора южно от Купянск и поредните руски неволи на фронта, специално там. 9 са били руските пехотни атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област.

video https://t.co/DttGGQhsZH — Bielitz (@Bielitzling) October 31, 2026

ОЩЕ: Тръмп и режимът в Кремъл все повече "трептят" в една честота. Зеленски: Като не искате мир, удряме мощно в Сибир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската федерация е изстреляла общо 433 далекобойни дрона по цели в Украйна тази нощ, 64 от тях са били с реактивни двигатели. Свалени са 371 дрона, 47 от които реактивни. Удари са регистрирани на 16 места, като отломки са паднали на още 14 места, се казва в сводката на украинските ВВС. Руското военно министерство информира, че са свалени 235 далекобойни украински дрона през нощта над 17 руски региона, включително Нижегородска област. "Зеленски играе ролята на Патрон (бел. ред. - кучето Патрон, порода "Джак Ръсел териер", е символ на украинската спешна служба и стана много популярно през 2022 година), дресирано куче, което хапе в подходящия момент - след като издържа няколко дни, без да удари нашите рафинерии, Киев атакува три такива съоръжения за един ден, което според Новак (руския вицепремиер и енергиен министър Александър Новак) ще намали доставките на дизелово гориво за Съединените щати", беснее Z-каналът "Два майора". В Лениниградска област избухна пожар в голям търговски център - пламъците са обхванали площ от 2250 квадратни метра. Евакуирани са 65 души, включително 20 деца, местните власти съобщават, че няма жертви, а кадри от пожара разпространи прокремълският информационен телеграм канал Shot - ОЩЕ: "Има значителни щети": Рафинерия на "Лукойл" гори, руски губернатор го признава и казва за 100 свалени дрона (ВИДЕО)

A major fire is burning at the Kotovo Pole shopping center in Russia’s Leningrad region. The cause of the blaze is currently unknown. https://t.co/GdVyQs14UK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2026