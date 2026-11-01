Заради войната на Тръмп в Иран: 130 млрд. долара повече за петролния бизнес в САЩ

Войната на американския президент Доналд Тръмп с Иран се оказа истински подарък за американските петролни компании! Това констатира беларуската опозиционна медия NEXTA, след като в материал на The New York Times излязоха данни какво е финансовото положение на най-големите петролни компании в САЩ за последните 6 месеца (април - септември 2026 година).
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Какво е станало - печалба от над 130 млрд. долара т.е. почти 3 пъти повече, отколкото година по-рано. Става въпрос за общо 50 петролни и газови компании в САЩ. А резултатите са подобни на тези през същия период на 2022 година, когато пълномащабната война в Украйна беше все още прясно избухнала. "Сега има група, която определено не съжалява, че е подкрепила Тръмп на изборите", коментира NEXTA.
Междувременно обикновените американци са платили близо 148 млрд. долара допълнително за бензин и дизел заради войната в Иран. Според изчисления на университета Браун, средното домакинство в САЩ е платило с 1130 долара повече. От февруари насам цената на бензина в Съединените щати се е вдигнала средно с 41% (сега е 4,18 долара за галон), а на дизела - с цели 72% (сега е 6,35 долара за галон)!
Trump’s conflict with Iran has turned out to be a real gift for US oil companies! According to The New York Times, oil and gas giants have raked in more than $130 billion over the past six months — almost three times as much as a year earlier! Now there's a group that definitely doesn't regret backing Trump in the election. Ordinary Americans, meanwhile, have paid nearly $148 billion extra for fuel because of the war. According to calculations by Brown University, the average household has paid over $1,000 more. And we'll find out what American voters make of all this on November 3, when the country holds its midterm congressional elections.— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026
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