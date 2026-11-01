Войната в Украйна:

Заради войната на Тръмп в Иран: 130 млрд. долара повече за петролния бизнес в САЩ

01 ноември 2026, 9:57 часа 848 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Заради войната на Тръмп в Иран: 130 млрд. долара повече за петролния бизнес в САЩ

Войната на американския президент Доналд Тръмп с Иран се оказа истински подарък за американските петролни компании! Това констатира беларуската опозиционна медия NEXTA, след като в материал на The New York Times излязоха данни какво е финансовото положение на най-големите петролни компании в САЩ за последните 6 месеца (април - септември 2026 година).

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Какво е станало - печалба от над 130 млрд. долара т.е. почти 3 пъти повече, отколкото година по-рано. Става въпрос за общо 50 петролни и газови компании в САЩ. А резултатите са подобни на тези през същия период на 2022 година, когато пълномащабната война в Украйна беше все още прясно избухнала. "Сега има група, която определено не съжалява, че е подкрепила Тръмп на изборите", коментира NEXTA.

Междувременно обикновените американци са платили близо 148 млрд. долара допълнително за бензин и дизел заради войната в Иран. Според изчисления на университета Браун, средното домакинство в САЩ е платило с 1130 долара повече. От февруари насам цената на бензина в Съединените щати се е вдигнала средно с 41% (сега е 4,18 долара за галон), а на дизела - с цели 72% (сега е 6,35 долара за галон)!

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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