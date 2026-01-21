Спорт:

Ясно е кога Конституционния съд ще разгледа оставката на Радев

На 23 януари (петък) от 10:00 часа Конституционният съд ще проведе заседание по конституционно дело №3/2026 г. по повод подадената оставка от президента Румен Радев. Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.

Оставката на държавния глава беше внесена в КС във вторник (20 януари) и държавният глава очаква решението на институцията. 

Радев обяви намерението си да подаде оставка в понеделник вечерта в извънредно обръщение към нацията от Гербовата зала на президентството. В изявлението си той първо поиска прошка, след което отправи индиректен политически сигнал за участие в предсрочните парламентарни избори.

След като официално подаде оставка, предстои вицепрезидентът Илияна Йотова да поеме неговата длъжност до изтичането на мандата му в края на годината.

Виолета Иванова
