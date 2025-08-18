Очакван избор: Ясен е кандидатът за заместник на омбудсмана и потенциален служебен премиер

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗК) Мария Филипова е избраничката на омбудсмана за поста заместник-омбудсман. След изслушването на трите кандидатки тя получи най-високата оценка от комисията – 15 точки, съобщиха от институцията. Нейната кандидатура вече е внесена в Народното събрание от омбудсмана Велислава Делчева. Ако депутатите я одобрят, Филипова автоматично става потенциален служебен премиер съгласно Конституцията. Очаква се решението да бъде взето през септември, когато приключва лятната ваканция на парламента.

По време на изслушването Филипова беше попитана как би реагирала, ако президентът ѝ предложи да поеме поста служебен премиер. Тя отговори, че подобен въпрос може да й бъде зададен единствено от държавния глава и именно на него ще даде официален отговор. Въпреки това намекна, че не би отказала, защото приема това като поемане на отговорност. "Всички сме наясно, че трябва да се изпълняват задълженията", заяви тя. Още: Гласят я за премиер? Номинираха председателя на КЗП за заместник-омбудсман

Кандидатурата

Филипова беше номинирана от Асоциация „Активни потребители“. В мотивите си до Росица Кирова – председател на парламентарната комисия за пряко участие на гражданите, жалбите и взаимодействие с гражданското общество, омбудсманът Велислава Делчева подчертава професионалния опит на Филипова. Тя е работила като юрист в сферата на правата на човека, заемала е позиции в Министерството на правосъдието, била е заместник-председател на Комисията за финансов надзор и оглавява КЗК.

"Чрез институцията на омбудсмана ще отстраним всички неточности, които нарушават правата на хората“, каза Филипова по време на изслушването си. Тя аргументира решението си да приеме номинацията с натрупания опит в различни институции и подчерта: "Институциите трябва да са близо до хората, те трябва да бъдат чути, разбрани." Още: Сурови глоби, ако лъжем за цените в евро: КЗП започва масови проверки

Филипова се обяви и за създаване на национална телефонна линия към изпълнителната власт, на която гражданите да могат да подават сигнали при нарушени права.

Комисията постави на второ място Марина Кисьова де Хесус с 13 точки, а на трето – Деница Димитрова с 12 точки.