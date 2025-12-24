Войната в Украйна:

"Огорчена съм от Тошко Йорданов": Разпадът продължава - водеща журналистка напусна Слави Трифонов

Водещата на предаването "Студио Хъ" Катя Илиева обяви, че напуска телевизията на Слави Трифонов "7/8". В профила си в социалните мрежи тя публикува кратка благодарност и отправи директни обвинения към лидера на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов в "опит да налага правила", които тя не може да приеме "на никаква цена". Ето и целия текст:

"Тръгвам си от "Студио Хъ“ на телевизия "Седем-осми“ и си тръгвам от илюзията, че на този етап в България може да има свобода на словото. Не става въпрос за цензура, а за невъзможност да се работи с хора, за които политиката се оказа параван за лични интереси. Огорчена съм от Тошко Йорданов и от опита му през последната седмица да налага правила, които не мога да приема на никава цена", посочи Илиева във "Фейсбук".

"Искам да благодаря на хората, които работеха и продължават да работят в телевизията. Истински съм впечатлена от професионализма на всички, като започна от операторите, режисьорите, монтажистите, гримьорите, продуцентите и стигна до дамата, която се грижеше да ни е чисто и подредено. Няма да Ви лъжа – много, много ще ми липсвате. Искрено благодаря на Евгени Димитров-Мастрото. Как ми се иска да има повече хора като всички тях!", добави тя.

Преди нея напусна и водещия Иво Сиромахов, заради несъгласие на участието на Трифонов и компания в коалиция с ДПС-НН на Делян Пеевски, а само преди няколко дни с партията на Слави Трифонов се раздели и депутатът Андрей Чорбанов, който подчерта, че партията била овладяна от "други хора с друг морал и други ценности".

Ивайло Илиев
