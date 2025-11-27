Управляващите си върнаха заводските настройки. Това каза депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков пред медиите в парламента и във връзка с вчерашния цирк в бюджетна комисия и големия протест срещу бюджета за 2026 година. Според него управляващите са се държали арогантно спрямо бизнеса и протестиращите. "Видяхме директни обиди към тези хора, които излязоха да защитят не просто свободата си, не просто правото си на изразяване. Те получиха брутални обиди", каза Божанков.

Припомняме, че снощи се стигна до бурен протест в центъра на София, заради финансите на държавата за следващата година. Основната причина - вдигането на осигуровките, както и нежеланието на управляващите, водени от ГЕРБ и "ДПС Ново начало", да преразгледат най-критикуваните и спорни моменти.

Бюджет 2026

Божанков обърна внимание, че Еврокомисията вече е е дала сигнал, че този бюджет излиза извън рамките. "И ако някой компрометира пътя на България към еврозоната това не е опозицията, не са протестиращите, не са работодателите, това са управляващите, които рискуват първия бюджет в евро", смята Божанков.

Припомняме, че вчера след скандал на бюджетна комисия бюджетите на НЗОК и на ДОО за 2026 година минаха на второ четене. Днес се очаква комисията да се събере, за да обсъди големия бюджет на държавата за следващата година, който ще е първият в евро и който опозицията не одобрява. ОЩЕ: Изиграват ни с Бюджет 2026: Нови осигуровки, коледни пенсии, майчински и пари за безработни