Окончателно: Изборите ще са след Великден. Йотова насрочи всички консултации за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова насрочи и останалите консултации с кандидатите за служебен министър-председател в изпълнение на процедурата по чл. 99 от Конституцията, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. От публикувания график става ясно, че със сигурност предсрочните парламентарни избори ще се проведат след Великден (12 април) - потенциално на 19 април, тъй като очакванията бяха те да са на 29 март.

Това на практика вече е невъзможно, а причината - според хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК) подготовката за вота отнема два месеца, поради което указа за насрочване на изборите трябва да бъде точно 60 дни по-рано. С оглед на това темпо на придвижване на процедурата от страна на Йотова, то вероятно след срещите с потенциалните кандидати за служебен премиер ще бъде връчен мандат за съставяне на служебно правителство на посочения от нея, впоследствие той ще има 7-дневен срок да представи проект и състав на Министерски съвет.

Кой кога е на разговори?

Според разпространения график на разговори става ясно, че на 28 януари, сряда, президентът ще приеме на "Дондуков" 2 управителя и подуправителите на Българската народна банка, както следва:

от 11.00 часа – Димитър Радев;

от 12.00 часа – Петър Чобанов;

от 13.00 часа – Радослав Миленков;

от 14.30 часа – Андрей Гюров.

С особено внимание се очаква именно разговора с Гюров, чието име попада в спекулациите в публичното пространство в последния месец за потенциален служебен премиер на новото правителство. Припомняме, че по-рано днес председателят на парламента Рая Назарян вече отказа и пред самата Йотова да заеме поста. Останалите спекулации отвеждат до името на бившия служебен премиер и шеф на Сметната палата Димитър Главчев.

На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари, петък, президентът Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата, както следва:

от 11.00 часа – Димитър Главчев;

от 12.00 часа – Маргарита Николова;

от 13.00 часа – Силвия Къдрева.

