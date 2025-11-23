Очаквано: Благомир Коцев остава кмет на Варна, ОИК не прекрати мандата му

Очаквано Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна не прекрати мандата на Благомир Коцев и той остава кмет на града. Членовете на комисията от ГЕРБ, както стана ясно вчера, гласуваха против освобождаването на Коцев. Заседанието беше закрито за журналисти. Комисията ще изиска допълнително документи колко отпуска е ползвал Коцев. Междувременно негови привърженици се събраха пред Спортната палата във Варна, където заседава комисията. Те протестират срещу това, че заседанието на комисията бе насрочено в празничен ден, дни преди съдът във Варна да гледа делото срещу Коцев.

Извънредното заседание на ОИК беше насрочено за да разгледа сигналите за прекратяване на пълномощията на арестувания кмет на града Благомир Коцев.

Предизвестен край

Заседанието на практика бе силно предопределено от политическо решение, взето в събота. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил на представителите на партията в ОИК-Варна да гласуват против прекратяването на мандата на кмета.

За да бъде взето решение за прекратяване на пълномощията на кмета, беше необходимо мнозинство от 18 гласа в Общинската избирателна комисия. Без гласовете на ГЕРБ обаче, които имат ключова роля в комисията, това мнозинство е практически невъзможно да бъде събрано, както и се случи.

Не искал “служебни победи“

Бойко Борисов е обяснил решението си с мотива, че не желае "служебни победи". Този ход се тълкува като стратегически – ГЕРБ се дистанцира от това да бъде възприета като партията, която политически „екзекутира“ кмет от опозицията (ПП-ДБ) чрез административна процедура. Вместо това, той изглежда предпочита изходът да бъде решен по съдебен път – т.е. с влязла в сила присъда, или освобождаване от ареста.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) коментира, че насрочването на извънредно заседание в почивен ден, е изненадващо и целта е била очевидна – бързо отстраняване на кмета Коцев преди съдебния процес за мярката му за неотклонение. С решението на Борисов, това „бързане“ вече е компрометирано.

Ще излезе ли от затвора

Припомняме, че заседанието на ОИК-Варна бе насрочено минути след като определеният съдия-докладчик по наказателното дело срещу кмета Благомир Коцев - Светла Даскалова, разпореди той да бъде преместен от Софийския затвор в затвора във Варна.

Със свое второ разпореждане тя насрочи за 27 ноември открито съдебно заседание от 13:30 ч., по време на което ще бъдат разгледани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Ако съдът промени мярката му от "задържане под стража" на по-лека (например домашен арест или парична гаранция), Благомир Коцев може да се върне на поста си и да изпълнява задълженията си, докато няма влязла в сила присъда.

