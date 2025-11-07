Войната в Украйна:

07 ноември 2025, 08:30 часа 412 прочитания 0 коментара
"Опората" на ГЕРБ намери виновен за високите заплати в МВР - Корнелия Нинова

"Не мога да си спомня" - така лидерът на СДС Румен Христов отговори на въпрос дали подкрепил бившия лидер на БСП и бивш вицепремиер и министър на икономиката Корнелия Нинова, след като самият Христов обясни, че Нинова по времето си на министър на икономиката настояла да има "автоматизирано" вдигане на заплатите (в държавната администрация) с 50%, а не с "до 50%", като това било прието законово. Христов говори по темата, след като беше притиснат от bTV по темата с огромното увеличение на заплатите в МВР и службите (като ДАТО) - между 50% и 70%, което стана тази година.

Попитан дали е подкрепил тези увеличения в пленарна зала, Христов отговори утвърдително. На него му беше напомнено какво каза бившият МВР министър Веселин Вучков за състоянието на системата на МВР - Вучков беше министър още във второто правителство на Бойко Борисов. По думите му, 13% от хората в МВР са пенсионери, 2600 не са минали тестове за физическа годност, като 1200 са си взели болничен и отпуск в дните, в които е трябвало да бъдат изпитани.

И още един цитат на лидера на СДС: "Универсалният виновник е Асен Василев, но той наистина заложи тези политики, които ние сме длъжни да изпълним". С тези думи Христов коментира границата от 3% бюджетен дефицит и че е важно това да се изпълни, а Асен Василев така правил бюджети, че се е стигнало плътно до тази граница.

Същевременно Христов призна, че сегашният проект за бюджет 2026 година не е оптимален. "Бюджетът може да бъде внесен и без окончателно решение на Тристранката, но ние сме диалогични - България ще има бюджет навреме за следващата година. Той може да бъде по-хубав, може да не е и толкова хубав", обясни той.

Ивайло Ачев
Корнелия Нинова Румен Христов полицейски заплати заплати МВР Бюджет 2026
