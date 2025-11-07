Детето ми вече е тийнейджър… и ме е страх да не сбъркам

Има един момент, в който осъзнаваш, че детето ти вече не е дете. Не и по начина, по който беше вчера. На мястото на онова усмихнато хлапе, което питаше „Мамо, къде ми е раницата?“, се е появил някой, който вече сам решава какво да облече, какво да слуша и… какво да мисли.

И тогава се появяват страховете. Онези истинските. Тези, които не се лекуват с топъл чай и добър съвет.

Страхът, че може да не му осигурим най-доброто

Къде да отиде да учи? Какво ще стане след това?

Дали го подготвяме за живот, в който ще може да избира, или просто го бутаме в посока, която ни изглежда сигурна?

Тези въпроси ме държаха будна нощем. Защото изборът на училище не е просто адрес. Това е избор на посока, ценности, среда и бъдеще.

Страхът дали ще се справи

Тийнейджърството е като да гледаш буря от прозореца – знаеш, че не можеш да я спреш, само се молиш къщата да остане здрава.

Тийнейджърите са толкова умни, чувствителни и различни, но в същото време и толкова несигурни. Едно лошо преживяване в училище, един подигравателен коментар, една несправедливост и увереността им се срива.

Затова започнах да търся място, където няма просто да го оценяват, а ще го разбират и подкрепят.

Страхът дали си струва

Частното образование не е малка крачка. И когато чуеш цифрите, в ума ти минава едно голямо „ами ако…“.

Но после си давам сметка, че всичко в живота е инвестиция – време, усилия, надежда.

И ако някъде си струва да вложиш, то това е в детето си.

И после чух за Darbi College

Оказа се не просто училище, което „звучи престижно“, а място, което вярва, че всяко дете може да успее по свой начин.

Darbi College е британски колеж в София – училище, в което децата учат по международна програма (IGCSE и A-levels), но и място, където никой не се губи в тълпата.

Там класовете са малки, учителите познават учениците по име и ги водят стъпка по стъпка – не към оценки, а към увереност. Darbi College подготвя младите хора за университети в цял свят, но по-важното е, че ги подготвя за живота след това.

Страховете си остават, но вече имат смисъл

Не мога да кажа, че вече не ме е страх, но е различно, защото виждам, че той расте, мисли, иска. И има около себе си хора, които вярват в него.

Darbi College ми даде не само спокойствие, а усещане, че не съм сама в този път. Че някой върви с нас.

Ако и ти имаш дете между 13 и 16 години вероятно знаеш за какво говоря. И вероятно си точно на този кръстопът – между страха и надеждата.

Darbi College може да е и твоето „място на сигурност“. Там, където образованието не е състезание, а подкрепа.

