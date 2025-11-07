Войната в Украйна:

07 ноември 2025, 10:46 часа 435 прочитания 0 коментара
Радостин Василев: Прави се национализация върху "Лукойл"

"По законопроекта на Станислав Анастасов, Павела МИтова и Делян Добрев - за първи път държавата се превръща в рейдър. Прави се национализация - насилствено отнемане на собственост върху търговско предприятие "Лукойл" с назначаването на така наречения особен управител", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента след като пропадна сделката на швейцарската компания "Гънвор" за покупка на рафинерията в Бургас, както и след предложението на управляващите за особен управител на държавата там.

По думите му вчера, когато МЕЧ предлагаха одържавяване на компанията чрез покупка на пазарна стойност, властта е гласувала против, защото е решила да открадне рафинерията. 

Той заяви, че това пиратство срещу частно предприятие и е невиждано в Европейския. Според него това е в стила на Делян Пеевски.

"Държавата започва в този рекет и в националната политика. Ние ще се възпротивим, но те са си взели решение на откраднат "Лукойл". Това не е немският модел", заяви още Радостин Василев. 

Тайна комисия

Лидерът на МЕЧ коментира и кратката комисия по енергетика, която прие да има особен управител на държавата в "Лукойл".

"За първи път в кратския ми опит като депутат, комисия се събира тайно и изолира цялатна опозиция. Това става ясно от доклада" ,каза Василев. По думите му никой от опозицията не е поканен в правилния час да присъства. ОЩЕ: За секунди: Управляващите позволяват на особения управител на "Лукойл" да продаде рафинерията (ВИДЕО)

Деница Китанова
