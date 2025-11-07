Мистериозна експлозия до училище в Индонезия: Десетки ранени (ВИДЕО)

Най-малко 54 души бяха ранени при взрив в близост до училище в индонезийската столица Джакарта.

Още: Още: Взрив в хранителен магазин изби десетки хора (ВИДЕО)

Това заяви местният полицейски началник Асеп Еди Сухери, без да уточни причината за експлозията, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Според първоначалните данни, които получихме, има около 54 засегнати души. Някои са с леки наранявания, други — със средни, а част от тях вече са изписани от болницата“, каза Асеп.

Още: Казаха причината за взрива в Букурещ, жертвите вече са три (ВИДЕО)

Властите са отцепили района и работят по огледа на местопроизшествието, посочи той, уточнявайки, че на място е изпратен и екип за обезвреждане на взривни устройства, който да установи причината за инцидента.

Асеп добави, че в две болници са изградени специални пунктове за подпомагане на близките на пострадалите при издирването им.

„Все още разследваме случая, тъй като инцидентът се случи съвсем наскоро“, подчерта той.