Рибарски: Новината за "Гънвор" удари с мокър парцал управляващите (ВИДЕО)

"Новината от снощи, че "Гънвор" няма да купи рафинерията в "Лукойл" и според американското правителство е кремълска марионетка удари с мокър парцал управляващите", каза депутатът от ПП-ДБ Радослав Рибарски пред медиите в парламента във връзка с провала на сделката за продажба на "Лукойл". Припомняме, че инвеститорски интерес беше проявила швейцарската компания "Гънвор", но Съединените щати не одобриха сделката и тя се провали.

Американското министерство на финансите заяви в публикация в X, че президентът Доналд Тръмп "е бил ясен, че войната трябва да приключи незабавно и че "докато руският президент Владимир Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, Gunvor, никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби".

Съмненията на ПП

Рибарски има усещането, че законодателната и изпълнителната власт действат в различни посоки.

"Беше свикана извънредна енергийна комисия, която беше проведена без да бъдат изчакани всички партии да се съберат. Управляващото мнозинство си е свикало комисията преди уречения час и са приели законопроект, който разширява правомощията на особения управител. Вместо да извършваме изслушване на министър-председателя, ние се занимаваме с разширяване и панически действия на управляващите по отношение на "Лукойл", каза още Рибарски.

"Два са въпросите, които трябва да си зададем - изпълнителната власт подкрепя ли действията на законодателната власт", смята той.