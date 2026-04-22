Вътрешен човек в БСП: Крум Зарков да не подава оставка, Радев и ГЕРБ ни сринаха

„БСП в определени моменти направи неприемливи компромиси. Няма съмнение, че участието на БСП в правителство с ГЕРБ, "Има такъв народ" и ДПС нанесе тежък удар по партията. Пътят на БСП не минава през оставка на ръководството“. Това заяви пред bTV Валери Жаблянов, член на Изпълнителното бюро на БСП. Още: Крум Зарков поиска вот на доверие и обяви мащабен процес на промяна в БСП

Жаблянов добави, че по-актуалният въпрос за БСП е да направи организационна реформа. Ясно е, че извън парламента БСП ще прави политика по-трудно, но това не означава, че няма политика извън Народното събрание, отбеляза Валери Жаблянов.

БСП ще следи дали новото мнозинство в Народното събрание ще укрепи парламентаризма и дали ще реши проблемите на хората.

Защо БСП остана извън борда?

Той поясни, че голяма част от избирателите на лявото в България видяха в Прогресивна България един възможен избор, който дава достатъчно надежди, че ще промени развитието на страната. „Изборът беше категоричен – много от избирателите и симпатизантите на БСП предпочетоха да подкрепят проекта на Румен Радев“, допълни Жаблянов.

По думите на Валери Жаблянов изводите на Борислав Гуцанов за БСП някъде се припокриват с истината, но тези процеси не започнаха в последния месец.

Жаблянов акцентира, че сегашното ръководство на партията е отговорно за предизборната кампания. Отговорността за БСП е назад във времето, а сегашното ръководство има друга задача – не да си подаде оставката, а да се опита да съхрани енергията, каза той.

Според него най-тежката политическа грешка е в края на 2020-2021 година, когато започнаха дълбоките процеси, политическата криза, партийните противоречия, кратките парламенти и тогавашното ръководство на БСП не можа да се ориентира.

