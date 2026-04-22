Най-важното от изборите:

Вътрешен човек в БСП: Крум Зарков да не подава оставка, Радев и ГЕРБ ни сринаха

22 април 2026, 7:58 часа 922 прочитания 0 коментара
„БСП в определени моменти направи неприемливи компромиси. Няма съмнение, че участието на БСП в правителство с ГЕРБ, "Има такъв народ" и ДПС нанесе тежък удар по партията. Пътят на БСП не минава през оставка на ръководството“. Това заяви пред bTV Валери Жаблянов, член на Изпълнителното бюро на БСП. Още: Крум Зарков поиска вот на доверие и обяви мащабен процес на промяна в БСП

Жаблянов добави, че по-актуалният въпрос за БСП е да направи организационна реформа. Ясно е, че извън парламента БСП ще прави политика по-трудно, но това не означава, че няма политика извън Народното събрание, отбеляза Валери Жаблянов. 

БСП ще следи дали новото мнозинство в Народното събрание ще укрепи парламентаризма и дали ще реши проблемите на хората. 

Защо БСП остана извън борда?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той поясни, че голяма част от избирателите на лявото в България видяха в Прогресивна България един възможен избор, който дава достатъчно надежди, че ще промени развитието на страната. „Изборът беше категоричен – много от избирателите и симпатизантите на БСП предпочетоха да подкрепят проекта на Румен Радев“, допълни Жаблянов.

По думите на Валери Жаблянов изводите на Борислав Гуцанов за БСП някъде се припокриват с истината, но тези процеси не започнаха в последния месец.

Жаблянов акцентира, че сегашното ръководство на партията е отговорно за предизборната кампания. Отговорността за БСП е назад във времето, а сегашното ръководство има друга задача – не да си подаде оставката, а да се опита да съхрани енергията, каза той.

Според него най-тежката политическа грешка е в края на 2020-2021 година, когато започнаха дълбоките процеси, политическата криза, партийните противоречия, кратките парламенти и тогавашното ръководство на БСП не можа да се ориентира.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
БСП Крум Зарков БСП обединена левица предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес