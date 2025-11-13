Любопитно:

"Оставили сме всичко да се разпищоли": Мирчев за бонусите и заплатите в държавната администрация

13 ноември 2025, 11:34 часа 344 прочитания 0 коментара
"Започнахме изключително сериозна инициатива. Изпратихме въпрос до всички агенции, служби, комисии и т.н., за да разберем какви бонуси са раздавани в държавата през 2024 г. Това не е било атака към едно или друго управление, а за да покажем, че нещата в България по отношение на заплатите и заплащането в бюджетната сфера не са добре. Те не са добре, защото сме оставили всичко това да се разпищоли", коментира лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с бонусите и заплатите в държавната администрация. 

В тази връзка от "Да, България" са предложихме законопроект, с който искат в цялата тази администрация бонусите да могат да бъдат в рамките до една брутна средна месечна заплата.

"Ако има някакво желание за по-големи бонуси, това да минава през Съвета за административна реформа и там да се одобрява", каза Мирчев и определи това като легитимно, защото сме свидетели на изключително уродливи практики, в които например в Националната служба за съвети в земеделието шефът си е гласувал 31 хил. лв. бонус извън заплатата. ОЩЕ: Милиони бонуси за едни, кръгла нула за други: Държавната администрация не е рай за всеки (ДАННИ)

Управляващите воюват с бизнеса и средната класа

В контекста на внасянето на държавния бюджет за 2026 г. в парламента Мартин Димитров коментира, че управляващите взривяват политиките на стабилност. Той предупреди, че отиваме към румънски сценарий, въпреки че е имеало шанс за пренаписване на бюджета. 

Депутатът коментира и провала на тристранката, като уточни, че властта  управлява 9-10 месеца и за това време са можели да направят стотици срещи, ако желаят.

"Те тръгват на война с бизнеса и със средната класа не за друго, а за да могат да харчат милиарди. Има маниакалност към харчене на милиарди -  това събира коалицията. Събрани са се 4 партии, за да харчат милиарди. 39 млрд. взимат заеми 2025 и 2026 г. Дългът нараства с 26 млрд. лв. за периода 2026 спрямо 2024 г. Това никога не е било", смята Мартин Димитров. ОЩЕ: Бъркането в джоба нагледно: Вижте колко пари губим всеки месец с новия бюджет

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
