Gen Z гласуваха за Радев

Младото поколение българи са гласували така, както и всички останали поколения - за Румен Радев и "Прогресивна България". Това сочат данните на "Алфа рисърч".

Няма възрастова група, чиито симпатии да не печели Радев. Младежите са единствените, които поставят на второ място "Продължаваме промяната - Демократична България", а най-възрастните са пък единствените, които дават двуцифрен процент подкрепа на БСП.

Всички обичат Радев

Цели 34% от Gen Z (хората на възраст между 18 и 30 г.), са дали вота си за "Прогресивна България". Втори по доверие са "Продължаваме промяната - Демократична България", спечелили 22% от симпатиите на младите. 14% от гласовете им са отишли за ГЕРБ, 8% - за ДПС, 4% - за "Възраждане" и 2% за БСП. Гласовете на общо 16% са отишли за други партии.

Следващата възрастова група - тази между 31 и 60 г. също е подкрепила най-активно партията на бившия президент Румен Радев - 37%. 18% от тях са гласували за ГЕРБ, 14% - за ПП-ДБ, 9% - за ДПС, 6% - за "Възраждане" и 3% - за БСП. 13% са дали вота си за други партии.

В най-високата възрастова група - над 60 години, подкрепата за "Прогресивна България" е и най-голяма. Цели 39% от най-възрастните българи са подкрепили партията на Радев.

17% са гласували за ГЕРБ, 10% - за ПП-ДБ, 8% - за ДПС и 5% - за "Възраждане". Това е и възрастовата група, която симпатизира най-силно, в сравнение с останалите, на БСП - 10% са гласували за левицата. 11% пък са подкрепили други партии.

