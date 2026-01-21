Лайфстайл:

Партньор ли е Радев и има ли чистка в ПП? Отговорът от Богдан Богданов

За първи път българите разбраха, че бъдещето е в техни ръце и нямат нужда от спасители. Ние имаме два основни приоритета – да изградим силна България и да сме силен европейски партньор. Тези наши приоритети са в основата на разговор с всеки, който иска да е наш партньор. Ние не сме чули от президента Румен Радев отговор на тези въпроси и това не ни дава повод да смятаме, че той може да ни е партньор. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов в ефира на Нова телевизия, попитан може ли Радев да е потенциален техен партньор в бъдеще.

"Противоречивите заявки, които сме чували по важни въпроси, включително и външнополитически, не ни дават увереност, че бихме могли в този момент да кажем "За" или "Не" на партньорство с потенциалната партия на Радев", заяви депутатът.

Богданов каза, че за да има преговори, трябва да знаят дали потенциалните им партньори виждат бъдещето на България в Европа, или на Изток. "Ние го виждаме в Европа, така че ако отсрещната страна, с която трябва потенциално да си партнираме, вижда нещо различно, ние нямаме тема за разговор. Ако съдебната реформа и овладяването на държавата в текущата ситуация не е приоритет за човека, с когото сядаме на масата, нямаме тема за разговор. Това са двете основни теми - борба с корупцията и бъдещето на България в Европа", обясни той.

По думите му те са готови да седнат на масата и да говорят, ако тези два въпроса бъдат изчистени. "Иначе няма смисъл. Силна България може да има в силна Европа", категоричен бе той и отново повтори, че трябват ясни отговори.

"Забелязваме, че европейски път на България е нещо, което промени поведението на партиите, дори и на ГЕРБ", каза Богданов.

Има ли чистка в ПП?

Попитан има ли разчистване на неудобни за Асен Василев хора, като Явор Божанков, Даниел Лорер и Лена Бориславова, за които се говори, че няма да влязат в листите на ПП за следващите избори, той отговори, че листи и хора все още не са коментирани. "Не, няма чистка. Имаме тепърва Национален съвет, където тази тема ще се обсъжда. Не мога да потвърдя дали Лена Бориславова ще влезе и дали тя има желание да влезе. Но напрежение няма", каза Богданов. ОЩЕ: Лена Бориславова намекна, че за нея няма място в листите на "Продължаваме промяната"

