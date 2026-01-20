Силна България или по Орбанов модел: Асен Василев пита Радев каква страна иска

Най-хубавото нещо, което се случи на протестите в края на миналата година, е че българските граждани разбраха, че бъдещето на държавата е в техни ръце. Няма нужда да чакат спасител. Ако искат нещо да се случи, трябва сами да го направят. Това изявление направи в парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, след като Румен Радев официално депозираната оставката си пред Конституционния съд.

По думите му излизането на Радев на политическия терен изяснява картината в страната и „дава избор на хората да изберат в каква България искат да живеят - в силна Европа, която има силна армия, която не се управлява с вето, или в България на двата стола, където се гледа и на Изток, и на Запад“.

Василев беше категоричен, че вижда пътя на България като силна европейска държава, която работи със силен Европейски съюз.

Въпроси към президента:

"Радев трябва да отговори на няколко въпроса", посочи лидерът на ПП.

Иска ли той силна България в силна Европа, или България по Орбанов модел, която да спъва евроинтеграцията?

Защо по време на обсъждането на Плана за въвеждането на еврото от 2021 година до май 2022 не чухме нищо за референдум?

Защо Радев каза, че е "За" 100% машинно гласуване, но по време на първия кабинет "Денков", когато то беше саботирано на първия тур на местните избори, президентът не позволи да бъдат сменени шефът на ДАНС и заместникът му?

Как трябва да изглеждат системите на здравеопазването и образованието?

Ще се присъедини ли към призивите за вдигане на данъците?

Дали България трябва да е първо справедлива, а след това солидарна, или обратното?

"Всички българи вече имат ясна алтернатива. Извинение да не се гласува няма. Този вот наистина ще бъде съдбовен за България и ще предопредели по кой път ще поеме страната", каза Василев.