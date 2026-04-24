Партньор на Радев се отказа от парламента

Кметът на Кричим Атанас Калчев от "Прогресивна България" се е отказал да бъде депутат в 52-рото Народно събрание. Това съобщи на заседанието на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева, заместник-председател и говорител на комисията. Калчев е председател на "Движение нашият народ" - една от трите партии, които съставят водената от Румен Радев коалиция.

Той е седми в листата на "Прогресивна България" в 17-ти многомандатен избирателен район (МИР) – Пловдив. От формацията имат осем мандата в Пловдив.

Следващите двама в листата са Стефан Иванов Цанков и Иван Запрянов Мавродиев.

"Взех решение да се откажа от мястото си в 52-то Народно събрание и да продължа работата си като кмет на община Кричим",написа той в профила си във Facebook.

Вчера общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание.