Кабинетът "Радев":

Безпрецедентен рекорд на "Ацтека": Защо откриващият гол на Мондиала влезе в историята

12 юни 2026, 11:05 часа 722 прочитания 0 коментара

Световното първенстно по футбол тепърва започна, а вече намери място на страниците на историята. Вчера на стадион "Ацтека" се изигра откриващият мач между домакина Мексико и Южна Африка. В него Мексико се наложи с 2:0, а откриващият гол на Хулиан Киньоненс се нареди в интересна класация. Нападателят намери пролука в защитата на противника и се разписа още в деветата минута на срещата. 

Хулиан Кинянонес отбеляза третия най-бърз гол в откриващ мач на Мондиал в историята 

С този светкавичен гол Киньонес направи нещо безпрецедентно. Той стана първият представител на КОНКАНАФ (футболната конфедерация на страните от Северна и Централна Америка и Карибския регион), който отбелязва откриващо попадение на Световно първенство. 

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Хулиан Киньноес

Голът се нареди и в топ 3 на друга класация - тази на най-бързите попадения в откриващите мачове на Мондиал. Вчерашното изпълнение на Киньонес го нарежда на трето място. Втората позиция е заето от Филип Лаам, който се разписа за Германия срещу Коста Рика в шестата минута на Световното през 2006-а. Начело стои бразилецът Сесар Семпайо, който през 1998-а изненада Шотладия с гоб в четвъртата минута. 

И макар тези постижения да не са за подценяване, рекордът за най-бърз гол в историята изобщо на световни първенства е далеч по-бърз. През 2002-а година нападелят на Турция Хакан Шукюр, нанизва гол във вратата на домакините от Южна Корея за 11 секунди в мача за третото място. 

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Световно първенство по футбол 2026
Кристин Попова
Кристин Попова Редактор
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