Обикновените българи ще могат да увеличат спестяванията си: Ето какво прие парламентът

Законопроект, който касае спестяванията на българите, приеха в 52-ото Народно събрание. Става въпрос за промени в Закона за държавния дълг, които бяха предложени от "Прогресивна България" и най-общо дават възможност на физическите лица достъп до пазара с държавни ценни книжа. "За" законопроекта гласува 181 депутати, без "против" и с 9 - "въздържали се", с което той бе приет.

Със законодателната инициатива на "Прогресивна България" освен това се предлага и създаване и поддържане на информационна система за продажба на държавни ценни книжа както за инвеститори, така и за физически лица. Като идеята е тази система да бъде обезпечена от Министерство на финансите.

Депутатите отхвърлиха сходен законопроект на ГЕРБ.

От ГЕРБ искаха и лесен достъп чрез безплатна електронна платформа и физически достъп чрез клоновете на „Български пощи“, но предложението им не срещна подкрепа.

Дебатът

Най-големите противници на законопроекта бяха от проруската партия "Възраждане", като те дори го определиха като популистки.

“Няма как нито един от пенсионерите да сикупи държавни ценни книжа“, категорични са от проруската партия.

Константин Проданов от "Прогресивна България" обърна внимани,е че същината е възможността на физическите лица да инвестират в държавни ценни книжа.

"Имаме около 90 млрд. евро депозити, 60% от които се държат от домакинства. Средната доходност по тях е под 1%. Средната доходност на българските държавни книжа е може би над 3%", каза още Проданов.

Депутатът на Радев намекна, че "Възраждане" са част от банковото лоби.

В дебата се включи и Владислав Панев от "Демократична България". В контекста на идеята на ГЕРБ той обърна внимание, че спестяванията на българите са в банките, а не в пощите.

Според него обаче допълнителни инструменти през приложения на смартфоните са добре дошли и за това ще работят между първо и второ четене". ОЩЕ: Как да спестяваме пари дори с малка заплата: 7 прости начина да го направим