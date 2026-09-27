Войната в Иран::

Пеевски да си търси нова централа: Съдът засега отхвърли жалбата на ДПС

27 септември 2026, 15:32 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пеевски да си търси нова централа: Съдът засега отхвърли жалбата на ДПС

Административният съд на София остави без разглеждане подадената молба от ДПС "Ново начало", чрез която от партията искат да запазят старата си политическа централа. Припомняме, че с решение на Министерски съвет от 22 юли 2026 г. имотът на ул. "Врабча" 23 в София, където се помещава партийната централа на Пеевски, от частна държавна собственост премина в публична държавна собственост и бе безвъзмездно предоставена за управление на НАП.

Още: Прокуратурата "крие" доказателства и "фабрикува" нови: Божков посочи име на известен магистрат, заговори за Борисов и "Магнитски" (ВИДЕО)

Тогава от ДПС "Ново начало" подадоха жалба, която спря изпълнението на решението до окончателното произнасяне на съда. Самото определение можете да видите ТУК.

Процесуално недопустима жалба

Според определението на съда от 24.09.2026 г., "жалбата е процесуално недопустима като подадена срещу акт, неподлежащ на оспорване" и поради тази причина прекратява производството. Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, се казва още в съдебния документ, за който обърнаха внимание от BIRD.

Още: Парите за мантинели: Изплува връзка и с бивш кмет от ДПС, наред с депутати от ГЕРБ* и ИТН

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че в края на 2024 г. служебният кабинет на Димитър Главчев даде имота на ул. "Врабча" 23 на ДПС "Ново начало", като преди това там се помещаваше НАП.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ДПС Делян Пеевски Врабча 23
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес